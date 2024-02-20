Євросоюз ніколи не визнає результатів псевдовиборів Путіна на ТОТ України, - речник ЄС
У вівторок, 20 лютого, у Брюсселі речник ЄС Пітер Стано заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських псевдовиборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Укрінформ.
Він зазначив, що стосовно виборів у Росії Євросоюз розгляне можливість їх визнання, за умови, якщо це будуть "вільні, демократичні та прозорі вибори".
"Хочу нагадати, що будь-які спроби організувати такі вибори на окупованих територіях, що не належать Росії та залишаються суверенною територією України, безумовно, не будуть визнані", - наголосив речник ЄС.
За його словами, наразі те, як будуть проходити вибори у Росії, є досить передбачувано, враховуючи драконівські заходи, які вживає Путін для перемоги.
Стано зауважив, що рівень репресій у РФ безпрецедентний, свідченням чого стала загибель Олексія Навального в російській в’язниці.
"Тож, якщо ми говоримо про вибори, то маємо побачити, що ще може відбутися. Тому що Росія та її поточний режим мають величезний спектр інструментів, щоб зробити їх навіть більш ганебними, ніж ми бачимо це зараз", - додав він.
- Зокрема, 19 лютого стало відомо, що Кремль відрядив на тимчасово окуповані території України спеціально підготовлені загони, які керуватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботою так званих виборчих комісій, аби створити фейкову картинку підтримки Путіна.
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