Псевдовибори на ТОТ: Кремль відрядив спецзагони наглядачів на так звані виборчі дільниці

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, одне із завдань спецзагонів Кремля — до 10 березня прозвітувати про готовність до "голосування" працівників підприємств на ТОТ, а також надати прогноз "підтримки" путіна.

Окрім цього у РФ затвердили новий порядок проведення голосування на тимчасово окупованих територіях, який передбачає можливість взяти участь у незаконних "виборах" на як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу.

"Таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення "неблагонадійних" українців для здійснення репресій", - зазначили в ГУР.

За наказом Москви окупаційні адміністрації та пропагандисти активно поширюють фейки про начебто "85% підтримки" Путіна на ТОТ, а також просувають так звану систему "мобільний виборець", згідно з якою кожен мешканець тимчасово окупованих територій територіях Херсонської та Запорізької областей може "проголосувати" онлайн і "без реєстрації".