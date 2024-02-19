Псевдовибори на ТОТ: Кремль відрядив спецзагони наглядачів на так звані виборчі дільниці
Кремль відрядив на тимчасово окуповані території України спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих виборчих комісій, аби створити фейкову картинку підтримки Путіна
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Згідно з повідомленням, одне із завдань спецзагонів Кремля — до 10 березня прозвітувати про готовність до "голосування" працівників підприємств на ТОТ, а також надати прогноз "підтримки" путіна.
Окрім цього у РФ затвердили новий порядок проведення голосування на тимчасово окупованих територіях, який передбачає можливість взяти участь у незаконних "виборах" на як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу.
"Таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення "неблагонадійних" українців для здійснення репресій", - зазначили в ГУР.
За наказом Москви окупаційні адміністрації та пропагандисти активно поширюють фейки про начебто "85% підтримки" Путіна на ТОТ, а також просувають так звану систему "мобільний виборець", згідно з якою кожен мешканець тимчасово окупованих територій територіях Херсонської та Запорізької областей може "проголосувати" онлайн і "без реєстрації".
- 8 лютого стало відомо, що центрвиборчком Росії відмовив Борису Надєждіну в реєстрації кандидатом у президенти на майбутніх псевдовиборах у РФ, пояснивши своє рішення великою кількістю браку в підписах, зданих за кандидата. У ЄС прокоментували це рішення.
- 10 лютого повідомлялося, що дострокове голосування на так званих виборах президента РФ на тимчасово окупованих територіях України планують почати 25 лютого, а завершили 17 березня.
- 10 лютого стало відомо, що напередодні так званих президентських виборів на тимчасово окупованих Росією територіях України загарбники створили ще одну пропагандистську газету, яку роздають мешканцям безплатно.
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