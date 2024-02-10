Росіяни на ТОТ Херсонщини створили нову газету для поширення пропаганди перед виборами, - ЦНС
Напередодні так званих президентських виборів на тимчасово окупованих Росією територіях України загарбники створили ще одну пропагандистську газету, яку роздають мешканцям безкоштовно
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що росіяни вже створили в регіоні купу "місцевих медіа", які прославляють окупацію та які ворог активно поширює.
Новою такою газетою стала "Право на вибір, яку росіяни почали тиражувати на ТОТ Херсонщини. За даними спротиву, її окупанти видають безкоштовно, а редагує місцева "виборча комісія".
"Відібравши в людей майбутнє через примхи свого диктатора, окупанти намагаються створити на ТОТ псевдо місцеві державні інституції по типу: адміністрації, поліції, судів та медіа. Проте оскільки більшість місцевих лишило регіон, то окупанти змушені завозити своїх робітників, які вже створюють нібито місцеві структури. Зокрема, така ситуація спостерігається в медіа", - наголошують у ЦНС.
- Напередодні повідомлялося, що ворог на тимчасово окупованих територіях України шукає підлітків, які працюватимуть у російських пропагандистських "медіа".
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