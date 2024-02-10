Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни на ТОТ Херсонщини створили нову газету для поширення пропаганди перед виборами, - ЦНС

Росіяни на ТОТ Херсонщини створили нову газету для поширення пропаганди перед виборами, - ЦНС

10 лютого, 2024 субота
10:54
Війна з Росією Росіяни на ТОТ Херсонщини створили нову газету для поширення пропаганди перед виборами, - ЦНС

Напередодні так званих президентських виборів на тимчасово окупованих Росією територіях України загарбники створили ще одну пропагандистську газету, яку роздають мешканцям безкоштовно

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що росіяни вже створили в регіоні купу "місцевих медіа", які прославляють окупацію та які ворог активно поширює.

Новою такою газетою стала "Право на вибір, яку росіяни почали тиражувати на ТОТ Херсонщини. За даними спротиву, її окупанти видають безкоштовно, а редагує місцева "виборча комісія". 

"Відібравши в людей майбутнє через примхи свого диктатора, окупанти намагаються створити на ТОТ псевдо місцеві державні інституції по типу: адміністрації, поліції, судів та медіа. Проте оскільки більшість місцевих лишило регіон, то окупанти змушені завозити своїх робітників, які вже створюють нібито місцеві структури. Зокрема, така ситуація спостерігається в медіа", - наголошують у ЦНС.

  • Напередодні повідомлялося, що ворог на тимчасово окупованих територіях України шукає підлітків, які працюватимуть у російських пропагандистських "медіа".
Теги:
Росія
вибори
вибори президента
вибори в Росії
Херсонщина
окуповані території
окупанти
пропаганда
Читайте також:
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
8 лютого, 2024 четвер
Відставку Залужного неможливо було оминути, - майор запасу НГУ Гетьман
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
9 лютого, 2024 п'ятниця
Звільнення Залужного вивело війну на новий етап, - The Economist
Путін Байден
9 лютого, 2024 п'ятниця
Інтерв'ю Карлсону: Путін переконував США зупинити озброювати Україну – тоді війна закінчиться через декілька тижнів
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
10 лютого
11:21
Обстріл аеродрому "Бельбек"
Британська розвідка оцінила наслідки удару по аеродрому Бельбек у Криму
11:05
електроенергія
В Україні не фіксується дефіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 10 лютого
10:53
Віктор Орбан
Фракція євроскептиків хоче приєднати до себе Орбана у Європарламенті: за яких умов
10:48
На фото українські біженці у Франції
Німеччина прогнозує ще 10 млн біженців з України у разі перемоги РФ, - ЗМІ
10:44
Ексклюзив
напад на жінку у Космачі
Військовий Кішак: люди, які перекривали дорогу жінці, яка нібито здавала чоловіків ТЦК на Франківщині, мають бути покарані
10:36
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Meta видалила акаунти верховного лідера Ірану у Facebook та Instagram: яка причина
10:10
РФ вдарила про житловому будинку на Херсонщині, де була ціла родина: 2 загиблих, 4 поранених
10:08
Оновлено
На фото втрати окупантів
Майже тисяча окупантів, 24 артсистеми і 9 танків: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
10:03
OPINION
Валерій Пекар
Залужний як новітній міф зазнав удару. Як відреагує на це Україна, передбачити не можна
09:54
ГУР
У ГУР розповіли деталі евакуації українців із Гази
09:27
Південнокитайське море
Філіппіни та США провели третє спільне патрулювання в Південнокитайському морі
09:20
Єнс Столтенберг
Столтенберг вважає, що НАТО має готуватися до десятиліть конфронтації з РФ
09:13
Оновлено
війна з росією Харківщина безпілотник
РФ атакувала Україну дронами 9 лютого: у Харкові семеро загиблих, в Одесі є влучання і поранені
09:01
Ексклюзив
Вінниця
Вінниця піднялася на перше місце у допомозі ЗСУ: депутатка Верлан-Кульшенко розповіла, що спонукало до такого кроку
08:55
"Атеш" виявив радіолокаційну станцію ворога у Джанкої
08:44
питна вода
У так званій ЛНР заявили про низьку якість питної води, окупанти ніяк на це не реагують, - Луганська ОВА
08:39
Сергій Шойгу
Шойгу відвідав командний пункт військ РФ на Куп'янському або Лиманському напрямку, - ISW
08:35
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Поліція діалогу звернулася до мене: чи їхатиму на Майдан?" Депутатка Херсонської міськради Погомій про акції на підтримку Залужного
08:30
Огляд
Львівський трилер, котяче чтиво і чого не вчать у школі – 5 книг, які вас врятують
08:25
Су-34
США виявили 4 військові літаки РФ, які пролетіли біля Аляски
08:14
Сирія
Сирія звинуватила Ізраїль в атаці біля Дамаска
08:03
OPINION
Сергій Фурса
Чому московити носяться з Карлсоном, як з писаною торбою
07:46
Тайвань
Міноборони Тайваню заявило про виявлення китайських повітряних куль біля острова
07:26
ЗСУ. ППО
Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 23 ворожі "шахеди"
06:50
Поліція РФ
У Росії у 2023-му зафіксували рекордну кількість терактів за останні 20 років
06:34
ЗСУ, військові
Сили оборони досягли певних успіхів у Кринках, - ISW
06:14
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку трьох дронів на Брянську область
05:59
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Канадців не вдасться ввести в оману: Трюдо прокоментував інтерв’ю Путіна
05:36
світ Туреччина культура суспільство
У Стамбулі ще одну давню церкву перетворять на мечеть
05:08
війна з Росією Володимир Путін США
В ISW проаналізували аудиторію, на яку може вплинути інтерв'ю Путіна для Такера Карлсона
04:40
Вільям Бернс
Директор ЦРУ їде в Єгипет для переговорів про нову угоду між Ізраїлем та ХАМАС
04:12
ППО
ППО України має запас ракет лише до березня, - NYT
03:44
конгрес США
Сенат США проголосував за початок обговорення законопроєкту про допомогу Україні
03:16
Снаряди, вибухівка і ракетні двигуни: Rheinmetall почав будівництво нового заводу в Німеччині
02:48
світ сша авіакатастрофа
У США розбився літак бізнес-класу Bombardier: є загиблі
02:20
НАТО може очолити координацію постачання зброї Україні, - ЗМІ
01:52
Байден Шольц
Візит Шольца у США: канцлер обговорив з Байденом подальшу допомогу Україні
01:24
Країни ЄАВТ готові інвестувати в економіку Індії $100 млрд
00:56
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Венесуела готує військовий плацдарм на кордоні з Гаяною
00:55
Путін
На ТОТ України росіяни вирішили розтягнути псевдовибори Путіна на три тижні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV