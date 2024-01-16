Окупанти шукають молодь для роботи у пропагандистських "медіа" на ТОТ, - Спротив
Ворог на тимчасово окупованих територіях України шукає підлітків, які працюватимуть у російських пропагандистських "медіа"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти створють на ТОТ мережу "будинків молоді" в захоплених готельних приміщеннях, які колишні власники змушені були покинути після повномасштабної агресії РФ. Там підліткам проводять лекції, на яких розповідають, що Україна винна у війні, та агітують на підтримку окупації.
"Росія несе на тимчасово окуповані території лише смерть та брехню, й наразі розбудовує мережу "будинків молоді", де промиває мізки українським підліткам", - написали в ЦНС.
Водночас в таких "будинках" росіяни шукають молодь, яка схильна до колабораціонізму й набирають до лав "журналістів".
"Наразі в захоплених регіонах працюють переважно російські журналісти, які на задачу Кремля створили низку "медіа". Проте ворог готує місцевих кадрів з нуля, обіцяючи підліткам легкі гроші та славу в обмін на зраду батьківщини", - зазначено в повідомленні.
- 15 січня ЦНС повідомив, що росіяни на ТОТ обіцяють платити українцям за доноси на сусідів.
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