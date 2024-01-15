Окупанти на ТОТ обіцяють платити українцям за доноси на сусідів, - Спротив
Росіяни закликають мешканців тимчасово окупованих територій доносити на своїх сусідів та обіцяють заплатити за "корисну інформацію"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупаційна влада ТОТ Запоріжжя спонукає мешканців розповідати інформацію про сусідів у чат-бот за гроші. У ЦНС зазначили, що ворог вимагає доносити про кожного, хто не лояльний до росіян.
"Тимчасово окуповані території перетворилися на в’язницю просто неба, де мешканці бояться спілкуватись один з одним, а людей викрадають через доноси", - сказано в повідомленні.
Водночас Центр закликає спамити бот окупантів, щоб дискредитувати ідею доносів.
- 12 січня росіяни провели рейд у дитячих спортивних секціях, які працюють на тимчасово окупованій території Запорізької області, з метою знайти інформаторів серед підлітків.
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