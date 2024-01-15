Окупанти на ТОТ обіцяють платити українцям за доноси на сусідів, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупаційна влада ТОТ Запоріжжя спонукає мешканців розповідати інформацію про сусідів у чат-бот за гроші. У ЦНС зазначили, що ворог вимагає доносити про кожного, хто не лояльний до росіян.

"Тимчасово окуповані території перетворилися на в’язницю просто неба, де мешканці бояться спілкуватись один з одним, а людей викрадають через доноси", - сказано в повідомленні.

Водночас Центр закликає спамити бот окупантів, щоб дискредитувати ідею доносів.