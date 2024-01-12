Провели рейд по дитячих секціях: на ТОТ Запоріжжя росіяни шукають інформаторів серед підлітків
Росіяни провели рейд у дитячих спортивних секціях, які працюють на тимчасово окупованій території Запорізької області: вони шукали серед підлітків інформаторів
Про це інформує Центр національного спротиву.
Вказано, що рейд здійснювали співробітники "слідчого комітету". Підлітків нібито опитували про умови тренування у спортивних секціях, але, як вказують у ЦНС, окупанти насправді шукали нелояльні до них родини.
"Зокрема, підлітків закликали повідомляти про "підозрілих осіб", тобто доносити на однокласників і сусідів. Ворог намагається протиставити молодих спортсменів ровесникам, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип "розділяй та володарюй", - зазначили у Нацспротиві.
- Раніше у тимчасово окупованих Луганську та Донецьку окупанти шукали та перевіряли тих, хто купує балончики для фарби. Вони вистежують українців, які створюють патріотичні графіті на стінах.
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