Провели рейд по дитячих секціях: на ТОТ Запоріжжя росіяни шукають інформаторів серед підлітків

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що рейд здійснювали співробітники "слідчого комітету". Підлітків нібито опитували про умови тренування у спортивних секціях, але, як вказують у ЦНС, окупанти насправді шукали нелояльні до них родини.

"Зокрема, підлітків закликали повідомляти про "підозрілих осіб", тобто доносити на однокласників і сусідів. Ворог намагається протиставити молодих спортсменів ровесникам, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип "розділяй та володарюй", - зазначили у Нацспротиві.