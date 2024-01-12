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Провели рейд по дитячих секціях: на ТОТ Запоріжжя росіяни шукають інформаторів серед підлітків

12 січня, 2024 п'ятниця
14:56
Війна з Росією окупанти орки

Росіяни провели рейд у дитячих спортивних секціях, які працюють на тимчасово окупованій території Запорізької області: вони шукали серед підлітків інформаторів

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Вказано, що рейд здійснювали співробітники "слідчого комітету". Підлітків нібито опитували про умови тренування у спортивних секціях, але, як вказують у ЦНС, окупанти насправді шукали нелояльні до них родини. 

"Зокрема, підлітків закликали повідомляти про "підозрілих осіб", тобто доносити на однокласників і сусідів. Ворог намагається протиставити молодих спортсменів ровесникам, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип "розділяй та володарюй", - зазначили у Нацспротиві. 

  • Раніше у тимчасово окупованих Луганську та Донецьку окупанти шукали та перевіряли тих, хто купує балончики для фарби. Вони вистежують українців, які створюють патріотичні графіті на стінах. 
Суспільство
Росія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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