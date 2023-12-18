У Донецьку й Луганську росіяни провели рейд у пошуках українців, які створюють патріотичні графіті на стінах

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що росіяни полюють на українців, які наносять патріотичні гасла на стінах та проводять рейди в пошуках патріотично налаштованих українців на тимчасово окупованих територіях.

"Зокрема ворог шукає тих, хто наносить патріотичні гасла на стінах та поширює українську символіку в регіоні. Окупанти провели обшуки в Луганську та Донецьку, та перевіряють тих, хто купує балончики для фарби", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликали українців бути пильними, та дотримуватись порад щодо безпеки свого життя.