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Головна Війна з Росією У Донецьку й Луганську росіяни провели рейд у пошуках українців, які створюють патріотичні графіті на стінах

У Донецьку й Луганську росіяни провели рейд у пошуках українців, які створюють патріотичні графіті на стінах

18 грудня, 2023 понедiлок
17:01
Війна з Росією Центр нацспротиву

У тимчасово окупованих Луганську та Донецьку окупанти шукають та перевіряють тих, хто купує балончики для фарби. Вони вистежують українців, які створюють патріотичні графіті на стінах

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що росіяни полюють на українців, які наносять патріотичні гасла на стінах та проводять рейди в пошуках патріотично налаштованих українців на тимчасово окупованих територіях.

"Зокрема ворог шукає тих, хто наносить патріотичні гасла на стінах та поширює українську символіку в регіоні. Окупанти провели обшуки в Луганську та Донецьку, та перевіряють тих, хто купує балончики для фарби", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликали українців бути пильними, та дотримуватись порад щодо безпеки свого життя.

  • За словами місцевих, в окупованому Мелітополі побільшало людей, які дуже уважно прислухаються до приватних розмов. Окупанти намагаються залякати людей і придушити будь-який спротив.
Україна
Росія
Донецьк
Луганськ
російська армія
окуповані території
окупанти
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