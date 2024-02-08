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У Путіна поменшало конкурентів: Надєждіна не зареєстрували кандидатом у президенти РФ

8 лютого, 2024 четвер
15:08
Світ Борис Надєждін

Центрвиборчком Росії відмовив Борису Надєждіну в реєстрації кандидатом у президенти на майбутніх псевдовиборах у РФ, пояснивши своє рішення великою кількістю браку в підписах, зданих за кандидата

Про це повідомило російське державне пропагандистське агентство ТАСС, а також тг-канал "Агентство новостей".

У відмові ЦВК послалася на високий відсоток (понад 15% із перевірених 60 000) недійсних підписів на підтримку висування Надєждіна. У Центрвиборчкомі забракували 9147 підписів. Серед виявлених помилок назвали: 858 недійсних, за даними МВС, підписів, із них 11 – від померлих людей. 1767 підписів забракували тому, що збирача не було у списку збирачів, ще 995 – оскільки дані збирача відрізнялися від даних у списку, 123 – через те, що від імені збирача папери заповнювала інша людина. У ЦВК повідомили, що представники Надєждіна не були присутні під час перевірки підписів, хоча мали на це право.

На засіданні Надєждін просив перенести його реєстрацію на 10 лютого, але ЦВК відмовила. Кандидат обіцяв, що в разі відмови оскаржуватиме рішення ЦВК у верховному суді. 

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Якщо Верховний суд РФ підтвердить рішення ЦВК, то у Путіна цього року на псевдовиборах залишиться тільки три суперники – найменше за всі часи на виборах за його участю.

Кандидатами у президенти РФ залишаються Микола Харитонов від КПРФ, Леонід Слуцький від ЛДПР і В'ячеслав Даванков від "Новых людей".

Також у реєстрації в четвер відмовили кандидату від "Комуністів Росії" Сергію Малінковичу. 

За підсумками засідання голова ЦВК Елла Памфілова виступила з традиційним настановою відстороненому кандидату. 

"Враховуючи те, що важко оцінити, у вас є певна підтримка. Навіщо скакати з партії до партії, десять партій перебрали. Створіть свою і, користуючись цією підтримкою, йдіть вперед. У вас хороша політична перспектива, ми вас тільки вітатимемо", – сказала Памфілова.

  • Після того, як ЦВК РФ відмовилася реєструвати кандидаткою в президенти журналістку Катерину Дунцову, Надєждін залишався єдиним антивоєнним претендентом на найвищу посаду в Росії. Дунцова отримала відмову 23 грудня. Пізніше її підтвердив Верховний суд РФ.
  • 14 січня стало відомо, що Борис Надєждін може не встигнути зібрати необхідну для його реєстрації у ЦВК кількість підписів.
Теги:
Росія
Володимир Путін
вибори президента
вибори в Росії
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