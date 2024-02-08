У Путіна поменшало конкурентів: Надєждіна не зареєстрували кандидатом у президенти РФ

Про це повідомило російське державне пропагандистське агентство ТАСС, а також тг-канал "Агентство новостей".

У відмові ЦВК послалася на високий відсоток (понад 15% із перевірених 60 000) недійсних підписів на підтримку висування Надєждіна. У Центрвиборчкомі забракували 9147 підписів. Серед виявлених помилок назвали: 858 недійсних, за даними МВС, підписів, із них 11 – від померлих людей. 1767 підписів забракували тому, що збирача не було у списку збирачів, ще 995 – оскільки дані збирача відрізнялися від даних у списку, 123 – через те, що від імені збирача папери заповнювала інша людина. У ЦВК повідомили, що представники Надєждіна не були присутні під час перевірки підписів, хоча мали на це право.

На засіданні Надєждін просив перенести його реєстрацію на 10 лютого, але ЦВК відмовила. Кандидат обіцяв, що в разі відмови оскаржуватиме рішення ЦВК у верховному суді.

Читайте також: Безнадійний Надєждін

Якщо Верховний суд РФ підтвердить рішення ЦВК, то у Путіна цього року на псевдовиборах залишиться тільки три суперники – найменше за всі часи на виборах за його участю.

Кандидатами у президенти РФ залишаються Микола Харитонов від КПРФ, Леонід Слуцький від ЛДПР і В'ячеслав Даванков від "Новых людей".

Також у реєстрації в четвер відмовили кандидату від "Комуністів Росії" Сергію Малінковичу.

За підсумками засідання голова ЦВК Елла Памфілова виступила з традиційним настановою відстороненому кандидату.

"Враховуючи те, що важко оцінити, у вас є певна підтримка. Навіщо скакати з партії до партії, десять партій перебрали. Створіть свою і, користуючись цією підтримкою, йдіть вперед. У вас хороша політична перспектива, ми вас тільки вітатимемо", – сказала Памфілова.