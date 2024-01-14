Єдиний антивоєнний претендент у президенти РФ Надєждін не встигає зібрати необхідні підписи

Про це свідчить його заява, зроблена у неділю, 14 січня 2024 року.

"Ми зібрали майже 9000 перевірених підписів. Я дякую кожному, хто залишив підпис за моє висування. У сильні морози, з безліччю відмов в оренді приміщень ми зібрали 8954 перевірених підписів. Але цього не достатньо. Цього замало! Залишається менш як два тижні на збір ще 91 046 підписів (для реєстрації кандидатом в президенти, - ред.) по всій Росії", - зазначив Надєждін.

Тобто політик не має ще й 10% потрібних йому підписів.

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За оцінкою аналітичного проєкту "Вибори, усім ЦИК!", справа у недостатньому фінансуванні кампанії Надєждіна.

"На збір 100 тис. підписів необхідно витратити близько 50 млн рублів. За даними на 9 січня на виборчий рахунок Надєждіна надійшло близько 2 млн рублів", - стверджують експерти з російських виборів.

За іншими оцінками, не на користь Надєждіна й те, що його не пускають на федеральні телеканали, як і те, що відносно його персони досі не визначилася "традиційна" російська опозиція.

Відіграє свою роль і та обставина, скільки росіян насправді готові підтримати антивоєнного кандидата в президенти.

Після того як ЦВК РФ відмовилася реєструвати кандидаткою в президенти журналістку Катерину Дунцову, Надєждін лишається єдиним антивоєнним претендентом на найвищу посаду в Росії.