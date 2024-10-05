ФБР попередило про загрозу терактів у США напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня

Про це йдеться у звіті Федерального бюро розслідувань.

В Агентстві зазначили, що ця річниця "може стати мотивуючим фактором для насильницьких екстремістів і злочинців на ґрунті ненависті до насильства або загрози громадській безпеці".

"За останній рік ми спостерігали насильницьку екстремістську діяльність і злочини на ґрунті ненависті у Сполучених Штатах, пов'язані з конфліктом", - йдеться у повідомленні.

У звіті йдеться про те, що іноземні терористичні організації та інші екстремісти можуть намагатися "мотивувати суб'єктів загрози, які сповідують різні ідеології, в тому числі тих, хто сповідує насильницький антисемітизм та ісламофобію, до вчинення насильницьких дій".

"Особи, натхненні цими онлайн-повідомленнями, можуть діяти поодинці, щоб здійснити напад практично без попередження", - попередили у ФБР.