ФБР попередило про загрозу терактів у США напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) оприлюднило попередження про підвищену загрозу терористичних актів у Сполучених Штатах напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня
Про це йдеться у звіті Федерального бюро розслідувань.
В Агентстві зазначили, що ця річниця "може стати мотивуючим фактором для насильницьких екстремістів і злочинців на ґрунті ненависті до насильства або загрози громадській безпеці".
"За останній рік ми спостерігали насильницьку екстремістську діяльність і злочини на ґрунті ненависті у Сполучених Штатах, пов'язані з конфліктом", - йдеться у повідомленні.
У звіті йдеться про те, що іноземні терористичні організації та інші екстремісти можуть намагатися "мотивувати суб'єктів загрози, які сповідують різні ідеології, в тому числі тих, хто сповідує насильницький антисемітизм та ісламофобію, до вчинення насильницьких дій".
"Особи, натхненні цими онлайн-повідомленнями, можуть діяти поодинці, щоб здійснити напад практично без попередження", - попередили у ФБР.
- 7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.27Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе