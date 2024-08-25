Філіппіни заявили про зіткнення з судном КНР у спірних водах Південнокитайського моря
Філіппіни заявили, що у неділю, 25 серпня, у спірних водах Південнокитайського моря сталося зіткнення між китайським та філіппінським суднами
Про це інформує Reuters.
Як стверджують у Манілі, зіткнення було пов'язане з місією щодо поповнення запасів для рибалок.
Філіппіни звинуватили Китай в "агресивних і небезпечних маневрах", спрямованих на те, щоб заблокувати місію з поповнення запасів.
Натомість берегова охорона Китаю заявила, що вжила "заходів контролю" проти судна, яке "незаконно" увійшло в акваторію і неодноразово небезпечно наближалося до китайських кораблів.
Згідно з повідомленням філіппінської оперативної групи в Південнокитайському морі, під час інциденту біля мілини Сабіна китайські судна протаранили і застосували водомети проти судна Філіппінського бюро рибальства, що перевозило продовольство, паливо і медикаменти для філіппінських рибалок.
Своєю чергою, китайська берегова охорона заявила, що філіппінське судно "проігнорувало неодноразові серйозні попередження і навмисно наблизилося і протаранило" китайський правоохоронний катер, що призвело до зіткнення. У Китаї впевнені, що відповідальність за зіткнення повністю лежить на філіппінській стороні.
У виданні зазначили, що цей інцидент затьмарив зусилля обох країн, спрямовані на відновлення довіри і поліпшення врегулювання суперечок після місяців конфронтації.
- 19 серпня китайські та філіппінські кораблі берегової охорони вкотре зіткнулися в Південнокитайському морі попри укладену минулого місяця тимчасову угоду.
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