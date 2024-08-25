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Філіппіни заявили про зіткнення з судном КНР у спірних водах Південнокитайського моря

Марія Науменко
25 серпня, 2024 неділя
14:54
Світ Філіппіни, ВМС

Філіппіни заявили, що у неділю, 25 серпня, у спірних водах Південнокитайського моря сталося зіткнення між китайським та філіппінським суднами

Зміст

Про це інформує Reuters.

Як стверджують у Манілі, зіткнення було пов'язане з місією щодо поповнення запасів для рибалок.

Філіппіни звинуватили Китай в "агресивних і небезпечних маневрах", спрямованих на те, щоб заблокувати місію з поповнення запасів. 

Натомість берегова охорона Китаю заявила, що вжила "заходів контролю" проти судна, яке "незаконно" увійшло в акваторію і неодноразово небезпечно наближалося до китайських кораблів.

Згідно з повідомленням філіппінської оперативної групи в Південнокитайському морі, під час інциденту біля мілини Сабіна китайські судна протаранили і застосували водомети проти судна Філіппінського бюро рибальства, що перевозило продовольство, паливо і медикаменти для філіппінських рибалок.

Своєю чергою, китайська берегова охорона заявила, що філіппінське судно "проігнорувало неодноразові серйозні попередження і навмисно наблизилося і протаранило" китайський правоохоронний катер, що призвело до зіткнення. У Китаї впевнені, що відповідальність за зіткнення повністю лежить на філіппінській стороні.

У виданні зазначили, що цей інцидент затьмарив зусилля обох країн, спрямовані на відновлення довіри і поліпшення врегулювання суперечок після місяців конфронтації.

  • 19 серпня китайські та філіппінські кораблі берегової охорони вкотре зіткнулися в Південнокитайському морі попри укладену минулого місяця тимчасову угоду.
Теги:
Китай
Філіппіни
Військові новини
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