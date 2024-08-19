Кораблі Китаю і Філіппін зіткнулися у спірних водах Південнокитайського моря
Китайські та філіппінські кораблі берегової охорони вкотре зіткнулися в Південнокитайському морі попри укладену минулого місяця тимчасову угоду
Про це повідомляє Bloomberg.
У понеділок, 19 серпня, берегова охорона Китаю оприлюднила на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі WeChat чотири заяви, в яких йдеться про те, що два кораблі філіппінської берегової охорони "незаконно намагалися увійти в акваторію навколо мілини Сабіни".
Водночас представник національної безпеки Філіппін заявив, що в результаті зіткнення було пошкоджено два його судна.
Згідно з відеозаписами, опублікованими Пекіном, близько 03:23 ранку, один філіппінський корабель "проігнорував" попередження китайців і "навмисно зіткнувся" з китайським судном у "непрофесійний, небезпечний спосіб".
Натомість помічник генерального директора Ради національної безпеки Філіппін Джонатан Малайя заявив, що Філіппіни зіткнулися з "незаконними і агресивними маневрами китайських кораблів берегової охорони", що призвело до "зіткнення, яке спричинило структурні пошкодження обох кораблів берегової охорони".
Як заявив представник китайської берегової охорони Ган Юй, Філіппіни порушили тимчасові домовленості між двома країнами щодо філіппінського судна постачання біля мілини Другого Томаса, "неодноразово провокуючи сутичку".
"Ми хотіли б суворо попередити філіппінську сторону, щоб вона негайно припинила свої порушення і провокації", - заявив він.
Згідно з іншою заявою Китаю, обидва філіппінські кораблі пізніше спробували увійти у води навколо мілини Другого Томаса, і Пекін вжив "заходів контролю" проти них обох.
- Нагадаємо, 21 липня уряд Філіппін оголосив про угоду з Китаєм, яка, як вони сподіваються, покладе край протистоянню у спірних водах Південнокитайського моря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.63
- Актуальне
- Важливе