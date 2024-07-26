Фінляндія надала 2 млн євро продовольчій програмі ООН, щоб підтримати українських пенсіонерів

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні

Цю програму додаткової грошової допомоги ВПП запустили ще в серпні 2023 року. Вона спрямована на підтримку пенсіонерів із низькими пенсіями, які живуть у зонах активних або можливих бойових дій (згідно з переліком, визначеним державою). Завдяки внескам Фінляндії та інших донорів ВПП продовжує цю програму до кінця 2024 року.

Від серпня 2023 року більш ніж 360 000 українських пенсіонерів отримали виплати за цією програмою.

"Надаючи кошти для багатоцільового використання, Фінляндія демонструє свою відданість принципам гуманітарної допомоги, дозволяючи нам підтримувати українців, які найбільше цього потребують, започатковувати нові ініціативи та покривати дефіцити фінансування", – сказав Річард Раган, директор ВПП в Україні.

За даними ООН, загалом від лютого 2022 року Фінляндія надала 11 мільйонів євро для підтримки гуманітарних операцій ВПП в Україні. З цих коштів 1 мільйон євро використали для підтримки програми з розмінування сільськогосподарських земель, щоб допомагати родинам у селах і малим фермерам безпечно відновити виробництво продовольства в Харківському регіоні. Ще 8 мільйонів євро витратили на надання продовольчої допомоги громадам поблизу лінії фронту та грошової допомоги найуразливішим прошаркам населення по всій країні.

Довідка. Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй є найбільшою у світі гуманітарною організацією, яка рятує життя в надзвичайних ситуаціях і використовує продовольчу допомогу для побудови шляху до миру, стабільності та процвітання для людей, які відновлюються після конфліктів, стихійних лих та наслідків зміни клімату.

Фінансова допомога – це один зі способів, у які ВПП підтримує українців, постраждалих від війни. Також WFP розподіляє продуктові набори в районах, близьких до лінії фронту, підтримує урядову програму шкільного харчування, сприяє безпечному розмінуванню сільськогосподарських земель на Харківщині. ВПП також зафрахтувала 25 суден для експорту українського зерна через Чорноморську зернову ініціативу та ініціативу "Зерно з України".