Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні, з яким "мовчки мириться" увесь світ
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні діють "нацистські та фашистські" війська, а світова спільнота "мовчки мириться" з цим
Про це він заявив під час вшанування пам'яті жертв Голокосту та расового насильства, пише TASR.
"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чіткий ярлик, який пов’язаний з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими", - заявив прем'єр.
За його словами, світ сповнений "неправди та брехні", оскільки з одного боку говорять про скоєні злочини, а з іншого - з часом здійснюються неймовірні компроміси, які ображають жертв Голокосту та расового насильства.
"Міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські ярлики, які часто так себе поводять", - наголосив Фіцо.
- Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Роберт Фіцо домовились про міжурядову зустріч. Вона запланована на жовтень.
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