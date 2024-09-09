Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні, з яким "мовчки мириться" увесь світ

Про це він заявив під час вшанування пам'яті жертв Голокосту та расового насильства, пише TASR.

"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чіткий ярлик, який пов’язаний з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими", - заявив прем'єр.

За його словами, світ сповнений "неправди та брехні", оскільки з одного боку говорять про скоєні злочини, а з іншого - з часом здійснюються неймовірні компроміси, які ображають жертв Голокосту та расового насильства.

"Міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські ярлики, які часто так себе поводять", - наголосив Фіцо.