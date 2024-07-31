Шмигаль і Фіцо домовились про міжурядову зустріч
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Словаччини Роберт Фіцо домовились про міжурядову зустріч. Вона запланована на жовтень
Про це повідомив український прем’єр у Telegram.
"Домовилися про чергову міжурядову зустріч у жовтні, де продовжимо наш конструктивний, прагматичний діалог", - написав Шмигаль.
Також він зауважив, що протягом останніх тижнів мав низку розмов із своїм словацьким колегою: "Всі вони були в дусі нашої спільної політики нового прагматизму й усі - про енергетичну безпеку наших країн".
"Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти. Бо Росія і енергетична безпека - не сумісні речі. Всі країни це розуміють і більшість діє. ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість - розбудовує", - сказав Шмигаль.
Також він наголосив, що Україна залишається надійним транзитером для всіх країн, "які цінують свободу та верховенство права". Держава виконує і надалі дотримуватиметься Угоди про асоціацію з ЄС.
Прем’єр-міністр України зауважив, що санкції, які запровадила РНБО, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом: "Загрозою є Росія, її гібридна енергетична війна проти словацького народу, її шантаж та політичні ультиматуми".
"Словаччина - наш надійний партнер, від якого ми не очікуємо шантажу або погроз. Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки " це сумнівний шлях", - написав він.
- Через санкції України нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував.
- Прем’єр-міністр Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.
- 29 липня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Slovnaft не постачатиме дизельне пальне в Україну, якщо не відновиться транзит російської нафти Лукойл.
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