Фіцо заявив, що Slovnaft припинить постачати дизпальне в Україну, якщо не буде відновлено транзит російської нафти
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Slovnaft не постачатиме дизельне пальне в Україну, якщо не відновиться транзит російської нафти Лукойл
Про це повідомляє Dennikn.
За словами Фіцо нафта від Slovnaft покриває 10% українського споживання.
Він зазначив, що говорив про поставки з послом України Мирославом Кастраном, наразі у зустрічі брали участь міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар і державний секретар Марек Ешток.
"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлено в короткий термін, Slovnaft не продовжить постачання в Україну дизеля, який покриває десяту частину споживання України", — заявив Фіцо.
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Він уточнив, що мова йшла про технічне рішення, яке мало б залучити кілька країн. Крім того, він заявив, що санкції нібито не зашкодять Росії.
"Якщо Євросоюз хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, йому доведеться розглянути форми співпраці з Російською Федерацією, яка також має включати співпрацю у сфері стратегічної сировини", - сказав він.
- Нагадаємо, що нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував.
- Прем’єр-міністр Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.
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