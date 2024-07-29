Фіцо заявив, що Slovnaft припинить постачати дизпальне в Україну, якщо не буде відновлено транзит російської нафти

Про це повідомляє Dennikn.

За словами Фіцо нафта від Slovnaft покриває 10% українського споживання.

Він зазначив, що говорив про поставки з послом України Мирославом Кастраном, наразі у зустрічі брали участь міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар і державний секретар Марек Ешток.

"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлено в короткий термін, Slovnaft не продовжить постачання в Україну дизеля, який покриває десяту частину споживання України", — заявив Фіцо.

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Він уточнив, що мова йшла про технічне рішення, яке мало б залучити кілька країн. Крім того, він заявив, що санкції нібито не зашкодять Росії.

"Якщо Євросоюз хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, йому доведеться розглянути форми співпраці з Російською Федерацією, яка також має включати співпрацю у сфері стратегічної сировини", - сказав він.