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Ексклюзив

Портников пояснив, чому транспортування нафти й газу через Україну не вигідне Росії та що не так з азербайджанською сировиною

20 липня, 2024 субота
22:07
Економіка транзит газу, газ

Журналіст Віталій Портников наголосив, що азербайджанські нафта й газ транспортуватимуться через Росію, а тому домовленостей з ворогом не уникнути. Водночас постачання сировини до ЄС допомагає підтримувати Україну, що не має бути в пріоритеті ворога

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Абсолютно очевидно, що нам з вами потрібно зберегти українську газотранспортну систему. Ситуація майже повного паралічу української економіки й життя країни на західних дотаціях, ці мільйони доларів - це не зайвий, звичайно, момент. Разом із цим ми не можемо зараз дозволити собі якісь нові транзитні угоди з Російською Федерацією. А Російська Федерація взагалі зацікавлена в тому, що зберігати за Україною статус транзитної держави? Я думаю, що ні. Якщо українська газотранспортна система перестане працювати, якщо по ній нічого не буде йти - це призведе до нових збитків, тому що ми не просто не будемо отримувати грошей, а ще й витрачатимемо гроші на підтримку цієї системи в робочому стані, ось це ж дуже серйозна проблема. Це теж така реальна річ про яку потрібно сказати", - вважає Портников.

За його словами, якщо говорити про азербайджанські газ і нафту, то вони також потраплятимуть до України через Росію.

"Будь-яка сировина, яка йде через українську територію - це сировина російського походження. У нас був час, коли ми купували виключно туркменський газ, але це був не туркменський газ, туркменський газ отримувала Росія, а ми отримували російський газ взаємозаліком. Якщо ми будемо транспортувати азербайджанські нафту і газ - це будуть російські нафта і газ, а Росія буде забирати просто собі відповідну кількість азербайджанських енергоносіїв. Значить без угоди з Москвою все одно ця проблема не розв'язується. Ми можемо себе заспокоювати в тому, що це не російське, але все одно це процес перемовин з Москвою", - наголошує медійник.

Журналіст пояснив, що транспортувати ресурси можна через країни-посередники.

"Азербайджан може укласти з Україною і Росією угоди про транзит своїх енергоносіїв. Але знову таки тут питання: навіщо це Росії? Росія в принципі має бути зацікавлена в повному знищенні української газотранспортної системи, в тому, щоб Україна перестала бути транзитною державою. Україні абсолютно не потрібно, щоб Азербайджан постачав свої газ й нафту до Європи, Україні потрібно, щоб Європа купувала не трубопровідний газ, а танки. Щоб він був дорожчий, щоб у Європі були економічні проблеми, тому що Європа допомагає Україні зброєю і таким чином європейську економіку потрібно знищувати, як економіку ворожих країн, а не покращувати її енергетичні умови. Чим менше буде грошей в кишенях європейських урядів, тим менше зброї отримає Україна і тим швидше Росія закінчить свою так звану спецоперацію на українській землі. Тому ми весь час, коли говоримо про свої інтереси, маємо пам'ятати, який має бути інтерес у Росії", - закликає Портников.

Він додав, що інтересами Росії є знищення України та зубожіння Європи.

"Азербайджан, якщо має можливість постачати свої газ і нафту через Туреччину, скажімо, до європейських країн якось інакше, Росія не може цьому завадити. Коли могла завадити, то намагались в 1990-ті роки, навіть державні перевороти організовувала в Азербайджані, щоб цьому завадити. Але давати свою газотранспортну систему для того, щоб полегшити життя тим, кого потрібно знищити - це потреба бути повним ідіотом. Я не вірю, що Росія на це піде. Росія має щось отримати набагато вагоміше натомість. Знову-таки, що ми можемо їй запропонувати? От інтереси Угорщини й Словаччини, які отримують російські газ і нафту дійсно можуть бути аргументом для прокачування азербайджанського газу. Якщо зараз ми вже припиняємо цей транзит, Угорщина буде шукати якихось інших шляхів отримання російських енергоносіїв, то ми залишимося і без цього останнього аргументу у своїх імовірних пошуках компромісів з Росією (саме з Росією) по роботі української газотранспортної системи", - підсумував Портников.

  • 2 липня повідомлялось, що у червні 2024 року середньодобове постачання природного газу російського Газпрому до країн Європи було майже на 23% більшим, ніж торік.
  • 3 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює транзит азербайджанського газу до Євросоюзу.
  • 19 липня нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України.  
Теги:
Світ
Росія
ЄС
газ
Чехія
нафта
Угорщина
Війна з Росією
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