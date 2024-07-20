Портников пояснив, чому транспортування нафти й газу через Україну не вигідне Росії та що не так з азербайджанською сировиною

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Абсолютно очевидно, що нам з вами потрібно зберегти українську газотранспортну систему. Ситуація майже повного паралічу української економіки й життя країни на західних дотаціях, ці мільйони доларів - це не зайвий, звичайно, момент. Разом із цим ми не можемо зараз дозволити собі якісь нові транзитні угоди з Російською Федерацією. А Російська Федерація взагалі зацікавлена в тому, що зберігати за Україною статус транзитної держави? Я думаю, що ні. Якщо українська газотранспортна система перестане працювати, якщо по ній нічого не буде йти - це призведе до нових збитків, тому що ми не просто не будемо отримувати грошей, а ще й витрачатимемо гроші на підтримку цієї системи в робочому стані, ось це ж дуже серйозна проблема. Це теж така реальна річ про яку потрібно сказати", - вважає Портников.

За його словами, якщо говорити про азербайджанські газ і нафту, то вони також потраплятимуть до України через Росію.

"Будь-яка сировина, яка йде через українську територію - це сировина російського походження. У нас був час, коли ми купували виключно туркменський газ, але це був не туркменський газ, туркменський газ отримувала Росія, а ми отримували російський газ взаємозаліком. Якщо ми будемо транспортувати азербайджанські нафту і газ - це будуть російські нафта і газ, а Росія буде забирати просто собі відповідну кількість азербайджанських енергоносіїв. Значить без угоди з Москвою все одно ця проблема не розв'язується. Ми можемо себе заспокоювати в тому, що це не російське, але все одно це процес перемовин з Москвою", - наголошує медійник.

Журналіст пояснив, що транспортувати ресурси можна через країни-посередники.

"Азербайджан може укласти з Україною і Росією угоди про транзит своїх енергоносіїв. Але знову таки тут питання: навіщо це Росії? Росія в принципі має бути зацікавлена в повному знищенні української газотранспортної системи, в тому, щоб Україна перестала бути транзитною державою. Україні абсолютно не потрібно, щоб Азербайджан постачав свої газ й нафту до Європи, Україні потрібно, щоб Європа купувала не трубопровідний газ, а танки. Щоб він був дорожчий, щоб у Європі були економічні проблеми, тому що Європа допомагає Україні зброєю і таким чином європейську економіку потрібно знищувати, як економіку ворожих країн, а не покращувати її енергетичні умови. Чим менше буде грошей в кишенях європейських урядів, тим менше зброї отримає Україна і тим швидше Росія закінчить свою так звану спецоперацію на українській землі. Тому ми весь час, коли говоримо про свої інтереси, маємо пам'ятати, який має бути інтерес у Росії", - закликає Портников.

Він додав, що інтересами Росії є знищення України та зубожіння Європи.

"Азербайджан, якщо має можливість постачати свої газ і нафту через Туреччину, скажімо, до європейських країн якось інакше, Росія не може цьому завадити. Коли могла завадити, то намагались в 1990-ті роки, навіть державні перевороти організовувала в Азербайджані, щоб цьому завадити. Але давати свою газотранспортну систему для того, щоб полегшити життя тим, кого потрібно знищити - це потреба бути повним ідіотом. Я не вірю, що Росія на це піде. Росія має щось отримати набагато вагоміше натомість. Знову-таки, що ми можемо їй запропонувати? От інтереси Угорщини й Словаччини, які отримують російські газ і нафту дійсно можуть бути аргументом для прокачування азербайджанського газу. Якщо зараз ми вже припиняємо цей транзит, Угорщина буде шукати якихось інших шляхів отримання російських енергоносіїв, то ми залишимося і без цього останнього аргументу у своїх імовірних пошуках компромісів з Росією (саме з Росією) по роботі української газотранспортної системи", - підсумував Портников.