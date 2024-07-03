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Азербайджанський газ замість російського: Україна веде перемовини щодо транзиту

3 липня, 2024 середа
19:00
Війна з Росією транзит газу, газ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює транзит азербайджанського газу до Євросоюзу

Зміст

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg.

Угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються, сказав Зеленський. За його совами, "зараз цим займаються урядовці".

У Bloomberg пишуть, що після вторгнення Росії Європа намагалася відмовитися від російського газу, але деякі європейські країни продовжують отримувати його через трубопровід, який проходить через Україну. Угода, яка охоплює транзит газу, закінчується наприкінці 2024 року, і оскільки війна все ще триває, багато спостерігачів за ринком очікують, що потік газу припиниться.

"Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використовувати трубу з іншим постачальником газу, іншою країною. Тривають переговори. Ми не хочемо продовжувати газовий контракт з Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб вони тут заробляли гроші", - сказав Зеленський.

Також у виданні наголосили, що використання розгалужених трубопроводів України допомогло б забезпечити важливе фінансування економіки, де доходи від транзиту становили близько 1 млрд доларів у 2021 році. Є також занепокоєння, що невикористані трубопроводи можуть стати об’єктами військових атак або прийти в занедбаність, що дорого відновлювати. 

"Якщо це звичайний контракт на постачання неросійського газу до привабливих для нас європейських країн, то ми, як майбутні члени ЄС, повинні підтримувати наших друзів", – сказав Зеленський.

В Азербайджані заявляють, що хочуть збільшити експорт свого газу до Європи, але країна ще не забезпечила достатньо довгострокових угод, щоб інвестувати в подальший видобуток. 

  • 2 липня повідомлялось, що у червні 2024 року середньодобове постачання природного газу російського Газпрому до країн Європи було майже на 23% більшим, ніж торік.
Теги:
Світ
Україна
Росія
ЄС
газ
Європа
Азербайджан
газопровід
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