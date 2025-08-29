Ford відкличе майже 500 тис. автомобілів у США через витік гальмівної рідини

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху.

Зазначається, що розірваний шланг у гальмівній системі може призвести до витоку рідини, збільшення гальмівного шляху та, як наслідок, підвищення ризику аварії.

Компанія Ford заявила, що не отримувала жодних повідомлень про нещасні випадки або травми, пов'язані з цією проблемою.

Відкликання стосується позашляховика Ford Edge моделей 2015–2018 років випуску, а також середньорозмірного люксового автомобіля Lincoln MKX 2016–2018 років випуску. За оцінками Національної адміністрації безпеки дорожнього руху, дефект має приблизно 1% відкликаних автомобілів.

Окрім цього, Ford також відкликає понад 213 тисяч автомобілів через несправні задні ліхтарі та 100 900 автомобілів через ризик розриву подушки безпеки під час її спрацювання.