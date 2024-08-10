"Формується певний тренд": експерт-міжнародник Краєв про перспективи Камали Гарріс у виборчій кампанії США
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", зазначив, що позиції Камали Гарріс укріплюються, отримавши прихильність поміркованих демократів, вона тепер собі добирає додаткові голоси незалежних виборців
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"У перші півтора тижня ми побачили, що нізвідки у Камали Гарріс з'явилися 45-48% та величезні гроші на кампанію. Її почали підтримувати донори, вона потроху стала виступати. Тоді це дійсно був так званий ефект Байдена, який пішов з кампанії, і до Гарріс перейшли всі ті, хто підтримував діючого президента США. Але зараз вона вже побувала у своїх перших публічних конфліктах. Наприклад, коли Трамп намагався її звинувачувати у тому, що вона використовує своє етнічне походження, коли він дозволяв собі доволі расистські випади проти неї, коли було питання про дебати", - прокоментував Олександр Краєв.
За його словами, Гарріс почала ходити по інтерв'ю на різних федеральних каналах, також нарешті обрала свого віцепрезидента. Тобто з того часу багато змінилося, тому виборці, які сумнівалися або хайпонули на рішенні Байдена піти, могли б свою думку вже змінити.
"Однак навпаки, ми бачимо, що позиції Камали Гарріс лише укріплюються. Відповідно, наразі можемо стверджувати, що формується певний тренд. І цей тренд у тому, що Камала, отримавши прихильність всіх демократичних виборців у першу чергу завдяки Тіму Волзу (обраний Камалою Гарріс кандидат у віцепрезиденти, – ред.), який приєднав до Камали поміркованих демократів. І тепер Гарріс явно добирає собі додаткові голоси незалежних виборців, для яких вона є більш прогнозованим та стабільним варіантом, ніж Дональд Трамп. У США класично незалежні виборці, які не мають приналежності до партії, обирають більш стабільний варіант", - зауважив експерт-міжнародник.
- 9 серпня у Reuters повідомили, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа з результатом 42% проти 37% в загальнонаціональному опитуванні щодо виборів у США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе