"Формується певний тренд": експерт-міжнародник Краєв про перспективи Камали Гарріс у виборчій кампанії США

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"У перші півтора тижня ми побачили, що нізвідки у Камали Гарріс з'явилися 45-48% та величезні гроші на кампанію. Її почали підтримувати донори, вона потроху стала виступати. Тоді це дійсно був так званий ефект Байдена, який пішов з кампанії, і до Гарріс перейшли всі ті, хто підтримував діючого президента США. Але зараз вона вже побувала у своїх перших публічних конфліктах. Наприклад, коли Трамп намагався її звинувачувати у тому, що вона використовує своє етнічне походження, коли він дозволяв собі доволі расистські випади проти неї, коли було питання про дебати", - прокоментував Олександр Краєв.

За його словами, Гарріс почала ходити по інтерв'ю на різних федеральних каналах, також нарешті обрала свого віцепрезидента. Тобто з того часу багато змінилося, тому виборці, які сумнівалися або хайпонули на рішенні Байдена піти, могли б свою думку вже змінити.

"Однак навпаки, ми бачимо, що позиції Камали Гарріс лише укріплюються. Відповідно, наразі можемо стверджувати, що формується певний тренд. І цей тренд у тому, що Камала, отримавши прихильність всіх демократичних виборців у першу чергу завдяки Тіму Волзу (обраний Камалою Гарріс кандидат у віцепрезиденти, – ред.), який приєднав до Камали поміркованих демократів. І тепер Гарріс явно добирає собі додаткові голоси незалежних виборців, для яких вона є більш прогнозованим та стабільним варіантом, ніж Дональд Трамп. У США класично незалежні виборці, які не мають приналежності до партії, обирають більш стабільний варіант", - зауважив експерт-міжнародник.