Франція продасть Сербії бойові літаки

Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода", передає ЄП.

Очільники держав в Белграді підписали кілька меморандумів та угод про двосторонню співпрацю.

Одна з угод між міністром оборони Сербії Братиславом Гашичем і виконавчим директором компанії Dassault Еріком Трап’є передбачає купівлю 12 нових літаків Rafale.

"Це чудова новина для нас", – запевнив Вучич.

За його словами, у 2024-2025 роках на це буде виділено 421 млн євро й це не вплине державний борг Сербії.