Франція продасть Сербії бойові літаки
Президенти Франції і Сербії - Емманюель Макрон та Александар Вучич - підписали угоду про продаж французьких винищувачів Rafale
Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода", передає ЄП.
Очільники держав в Белграді підписали кілька меморандумів та угод про двосторонню співпрацю.
Одна з угод між міністром оборони Сербії Братиславом Гашичем і виконавчим директором компанії Dassault Еріком Трап’є передбачає купівлю 12 нових літаків Rafale.
"Це чудова новина для нас", – запевнив Вучич.
За його словами, у 2024-2025 роках на це буде виділено 421 млн євро й це не вплине державний борг Сербії.
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