Франція пропонує ЄС запровадити нові санкції для боротьби з російськими фейками - Bloomberg
Франція запропонувала Європейському Союзу запровадити проти російської дезінформації та операцій з втручання РФ у світові вибори нові санкції
Про це повідомляє Bloomberg.
Інформаційне агентство ознайомилося з проєктом документа з пропозицією Франції. У ньому зазначено: "дестабілізуюча діяльність, здійснювана пов'язаними з Росією суб'єктами, повсюдно посилилась і в Європі, оскільки російський режим вживає заходів щодо підриву демократії, стабільності та верховенства закону за допомогою різних гібридних інструментів".
Відомо, що французьку ідею підтримали Польща, Нідерланди, Латвія, Литва й Естонія. Такі санкції дозволили б посилити обмеження проти юридичних і фізичних осіб, які беруть участь у профінансованій Росією дестабілізуючої діяльності по всьому світу.
У матеріалі також зауважують, що Європейський Союз напередодні виборів до свого парламенту зробив пріоритетом боротьбу з російськими фейками, мета яких - розділити союзників у темах допомоги Україні й погіршення відносин з державами так званого Глобального Півдня.
Bloomberg додає, водночас країни G7 готують спільні дії для боротьби з іноземними інформаційними маніпуляціями й втручаннями.
- 23 квітня президентка Європейського парламенту Роберта Мецола попередила про загрозу дезінформації з боку РФ, Китаю та Ірану на червневих виборах до Європарламенту.
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