Франція пропонує ЄС запровадити нові санкції для боротьби з російськими фейками - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Інформаційне агентство ознайомилося з проєктом документа з пропозицією Франції. У ньому зазначено: "дестабілізуюча діяльність, здійснювана пов'язаними з Росією суб'єктами, повсюдно посилилась і в Європі, оскільки російський режим вживає заходів щодо підриву демократії, стабільності та верховенства закону за допомогою різних гібридних інструментів".

Відомо, що французьку ідею підтримали Польща, Нідерланди, Латвія, Литва й Естонія. Такі санкції дозволили б посилити обмеження проти юридичних і фізичних осіб, які беруть участь у профінансованій Росією дестабілізуючої діяльності по всьому світу.

У матеріалі також зауважують, що Європейський Союз напередодні виборів до свого парламенту зробив пріоритетом боротьбу з російськими фейками, мета яких - розділити союзників у темах допомоги Україні й погіршення відносин з державами так званого Глобального Півдня.

Bloomberg додає, водночас країни G7 готують спільні дії для боротьби з іноземними інформаційними маніпуляціями й втручаннями.