Франція та Німеччина пообіцяли посилити протиповітряну оборону України
Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зобов’язались надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони після масованих російських атак
Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, інформує Barron`s.
"Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, - заявили лідери. - Попри інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля, Росія не виявляє наміру припинити свою агресивну війну проти України".
Окрім допомоги Україні, Париж і Берлін заявили про намір розпочати "стратегічний діалог" щодо ядерного стримування з огляду на спільні виклики в галузі безпеки.
Його метою стане формування "спільної стратегічної культури та узгодження цілей і стратегій у сфері безпеки та оборони".
Франція та Німеччина підкреслили, що ядерне стримування є "наріжним каменем" безпеки НАТО.
- У ніч 28 серпня, російська армія запустила ударні БПЛА та ракети по території України. У Києві загинуло 25 людей, ще 53 людини було поранено.
