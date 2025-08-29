Франція та Німеччина пообіцяли посилити протиповітряну оборону України

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, інформує Barron`s.

"Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, - заявили лідери. - Попри інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля, Росія не виявляє наміру припинити свою агресивну війну проти України".

Окрім допомоги Україні, Париж і Берлін заявили про намір розпочати "стратегічний діалог" щодо ядерного стримування з огляду на спільні виклики в галузі безпеки.

Його метою стане формування "спільної стратегічної культури та узгодження цілей і стратегій у сфері безпеки та оборони".

Франція та Німеччина підкреслили, що ядерне стримування є "наріжним каменем" безпеки НАТО.