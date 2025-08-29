Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 23 людей загинули, доля 8 невідома

Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 23 людей загинули, доля 8 невідома

Дар'я Тарасова
29 серпня, 2025 п'ятниця
10:34
Війна з Росією

У середу ввечері, 27 серпня, російська злочинна армія запустила ударні БПЛА та ракети по території України. У Києві загинули 23 людини, ще 53 людини були поранені

Зміст

Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

Як доповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, на місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Наразі триває розбір зруйнованих конструкцій.

"Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля 8 людей", - зазначив Зеленський.

Він також поінформував, що ще 53 людини були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу.

"Я дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам, кожному, хто задіяний у допомозі людям. Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по нашій державі, по наших людях та по всіх намаганнях світу завершити цю війну. Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати"«шахеди" для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно", - наголосив президент.

Він додав, що потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни "двадцятки" мають цю силу.

  • У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Україну дронами та ракетами. Внаслідок ударів у Києві загинуло щонайменше 19 людей, серед них - 4 дітей.
  • Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відреагував на удар РФ по столиці, заявивши, що це загрожує мирному врегулюванню, якого прагне американський президент.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
новини Києва
ракетний удар
злочини проти людства
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
29 серпня
11:29
Енергетика
Через підвищення температури повітря споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання: ситуація в енергосистемі 29 серпня
11:19
Ексклюзив
Люди вийшли на протест через відкриття Нацмеморіалу у Мархалівці. Активісти кажуть, що затримали близько десятка людей
11:16
Шпигувала за Силами оборони на Донеччині: затримано агентку спецслужб РФ
10:57
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:35
На Київщині викрили схеми розкрадань бюджетних коштів на понад 468 млн грн: 42 депутати та чиновники отримали підозри
10:33
PR
Роль сучасних іграшок у розвитку дітей
10:13
Ексклюзив
Донеччина
"Це троянський кінь": Снєгирьов про ідею 40-кілометрової буферної зони в Україні
10:07
PR
штори на кухню
Штори на кухню – стильний та функціональний аксесуар
10:06
Огляд
міжнародний огляд
Поки Європа пропонує створити буферну зону між Україною і Росією, останні влучають по її офісах під час обстрілів Києва. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
10:05
OPINION
Польська ненависть до українців скеровує їх на шлях Орбана?
09:52
Ford, форд
Ford відкличе майже 500 тис. автомобілів у США через витік гальмівної рідини
09:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 липня
Ми створили killzone, у яку не може заїхати ні легкова техніка, ні броньована: командир Рисак про напрямок Липців на Харківщині
08:56
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Дніпровщині є загиблі й поранені
08:52
видобуток нафти, нафта
У Reuters дізнались, у якому стані нафтовий термінал Усть-Луга після атаки українських дронів
08:45
ЗСУ
Ситуація на фронті: протягом доби відбулося 191 боєзіткнення, росіяни здійснили понад 5 тис. обстрілів
08:25
Анонс
ФК "Карпати"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру
08:21
ППО
Вночі ППО знешкодила 46 з 68 ворожих безпілотників
08:06
втрати окупантів
Європейські лідери розглядають можливість створення 40 км буферної зони між українськими та російськими позиціями, - Politico
08:03
Ексклюзив
У ВМС повідомили про ще одного загиблого внаслідок удару РФ по кораблю "Сімферополь"
08:01
OPINION
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
07:55
Партизани "Атеш" провели диверсію на залізничній гілці у Костромі, від якої залежить логістика окупантів
07:28
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила на фронті засіб ППО, 4 танки та 850 військових
07:11
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили по Малокатеринівці на Запоріжжі: постраждала дитина
06:35
Кремль затвердив перелік "патріотичних" пісень про війну для виховання дітей у школах і садочках
06:22
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
МЗС Туреччини: Москва вже не вимагає контролю над усіма окупованими областями, але хоче отримати Донеччину
06:08
"Це не що інше, як ганьба": МЗС України та Мінкульт засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі
05:45
Зеленський та лідери 5 країн Європи провели координаційну онлайн-зустріч: говорили про гарантії безпеки для України та необхідність посилення тиску на РФ
05:03
Оновлено
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Російська атака дронами та ракетами 28 серпня: у Києві 23 людини загинуло, серед них 4 дітей
00:43
Оновлено
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
"Динамо" і "Шахтар" зіграють в основному етапі Ліги конференцій
00:40
поставки зброї з США в Україну
Держдеп США схвалив продаж Україні авіаційних боєприпасів на $825 млн
2025, четвер
28 серпня
23:52
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 137 боїв, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках
23:24
вибухи обстріл
У Росії внаслідок вибуху було знищено вузлову залізничну станцію, - ЗМІ
22:16
винищувач F-16
У Польщі розбився винищувач F-16: пілот загинув
21:43
Ексклюзив
москва в руїнах
Чалий: Ознакою готовності Путіна до зупинки війни стане найвища точка ескалації - руйнування Кремля та Мавзолею у Москві
21:19
Дональд Трамп
"Трамп не був задоволений, але й не здивований": Білий дім про атаку РФ на Україну
20:35
Ексклюзив
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
Київська митрополія УПЦ може припинити існування, якщо не розірве зв’язки з Російською православною церквою: деталі та умови припису ДЕСС
20:22
Ексклюзив
Для росіян "Герань-3" занадто дорогий, а для наших винищувачів – тренувальна мішень, – авіаексперт Романенко
20:16
Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, - Зеленський після розмови з Гутеррешем
20:00
OPINION
Новий оборонний альянс в Європі?
19:53
Ексклюзив
Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України
Більше новин
