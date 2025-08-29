Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 23 людей загинули, доля 8 невідома

Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

Як доповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, на місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Наразі триває розбір зруйнованих конструкцій.

"Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля 8 людей", - зазначив Зеленський.

Він також поінформував, що ще 53 людини були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу.

"Я дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам, кожному, хто задіяний у допомозі людям. Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по нашій державі, по наших людях та по всіх намаганнях світу завершити цю війну. Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати"«шахеди" для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно", - наголосив президент.

Він додав, що потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни "двадцятки" мають цю силу.