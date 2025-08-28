"Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне Трамп": Келлог відреагував на атаку РФ на Київ
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відреагував на російську атаку у ніч на 28 серпня на Київ, і заявив, що такі напади загрожують миру
Про це він написав у соцмережі Х.
Кіт Келлог наголосив, що цілями Росії були не військові та зброя, а житлові райони та мирні жителі столиці. Він зазначив, що такі дії загрожують досягненню миру, якого прагне президент США Дональд Трамп.
"Минулої ночі Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку війни, застосувавши 600 безпілотників та 31 ракету. Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва — підривали цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне Дональд Трамп", - йдеться у повідомленні.
- У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Україну дронами та ракетами, внаслідок чого у Києві загинуло щонайменше 19 людей, серед них - 4 дітей.
- Унаслідок атаки у столиці пошкоджено будівлі представництва Європейського Союзу та British Council.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмови з президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом після російських ударів по Києву.
