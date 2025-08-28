"Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне Трамп": Келлог відреагував на атаку РФ на Київ

Про це він написав у соцмережі Х.

Кіт Келлог наголосив, що цілями Росії були не військові та зброя, а житлові райони та мирні жителі столиці. Він зазначив, що такі дії загрожують досягненню миру, якого прагне президент США Дональд Трамп.

"Минулої ночі Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку війни, застосувавши 600 безпілотників та 31 ракету. Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва — підривали цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне Дональд Трамп", - йдеться у повідомленні.