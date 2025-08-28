Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Фон дер Ляєн поспілкувалася з Зеленським і Трампом, наголосивши на необхідності гарантій безпеки, які перетворять Україну на сталевого дикобраза

Фон дер Ляєн поспілкувалася з Зеленським і Трампом, наголосивши на необхідності гарантій безпеки, які перетворять Україну на сталевого дикобраза

Катерина Ганжа
28 серпня, 2025 четвер
17:25
Світ Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Брюссель, 17.08.2025)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмови з президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом після російської атаки на Київ 28 серпня, внаслідок якої, зокрема, постраждала будівля представництва ЄС

Зміст

Про це очільниця Єврокомісії написала у соцмережі X. 

"Путін має сісти за стіл переговорів. Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими й надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза", - акцентувала фон дер Ляєн.

Вона відмітила, що "Європа повністю виконає свою роль".

"Наш оборонний інструмент SAFE, наприклад, стане важливим для посилення мужніх Збройних Сил України", - додала очільниця Єврокомісії.

Розмову із очільницею Європейської комісії прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Український лідер подякував за співчуття та солідарність з українцями після цинічного та жорстокого російського обстрілу. 

"Обговорили нашу дипломатичну роботу для зупинення вбивств, зупинення цієї нічим не спровокованої російської агресії та для гарантування нашим людям справжньої безпеки. Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього. Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами", - зазначив глава держави. 

Також, за його словами, під час розмови йшлося про євроінтеграційний шлях України та про одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови. 

"Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом", - резюмував Зеленський.

  • Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на російську атаку на Україну 28 серпня та пообіцяла найближчим часом представити 19-й пакет санкцій проти РФ. 
