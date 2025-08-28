Фон дер Ляєн поспілкувалася з Зеленським і Трампом, наголосивши на необхідності гарантій безпеки, які перетворять Україну на сталевого дикобраза

Про це очільниця Єврокомісії написала у соцмережі X.

"Путін має сісти за стіл переговорів. Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими й надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза", - акцентувала фон дер Ляєн.

Вона відмітила, що "Європа повністю виконає свою роль".

"Наш оборонний інструмент SAFE, наприклад, стане важливим для посилення мужніх Збройних Сил України", - додала очільниця Єврокомісії.

Just spoke with President @ZelenskyyUa, then @POTUS Donald Trump, following the massive strike on Kyiv which also hit our EU offices.



Putin must come to the negotiating table.



We must secure a just and lasting peace for Ukraine with firm and credible security guarantees that… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Розмову із очільницею Європейської комісії прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Український лідер подякував за співчуття та солідарність з українцями після цинічного та жорстокого російського обстрілу.

"Обговорили нашу дипломатичну роботу для зупинення вбивств, зупинення цієї нічим не спровокованої російської агресії та для гарантування нашим людям справжньої безпеки. Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього. Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами", - зазначив глава держави.

Також, за його словами, під час розмови йшлося про євроінтеграційний шлях України та про одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови.

"Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом", - резюмував Зеленський.