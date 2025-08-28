"Найближчим часом ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій": фон дер Ляєн після атаки РФ на Україну 28 серпня
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на російську атаку на Україну 28 серпня та пообіцяла найближчим часом представити 19-й пакет санкцій проти РФ
Про це повідомляє кореспондентка телеканалу Еспресо Тетяна Висоцька.
"Я обурена нападом на Київ, під час якого також постраждали наші офіси ЄС. Це була найсмертоносніша атака дронами та ракетами на столицю з липня. І, як ви можете бачити позаду мене на екрані, це був також напад на нашу делегацію. Я щойно говорила з нашим заступником посла і з полегшенням відзначаю, що ніхто з нашого персоналу не постраждав. Учорашня нічна атака сталася у безпосередній близькості від дипломатичної місії, представництва нашого союзу", - зазначила фон дер Ляєн.
Вона додала, що дві ракети вдарили на відстані 50 метрів від делегації з різницею у 20 секунд.
"І це ще одне похмуре нагадування про те, що поставлено на карту. Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, бездумно вбиваючи мирних жителів – чоловіків, жінок і дітей, – і навіть націлюючись на Європейський Союз", - додала очільниця Єврокомісії.
Віна акцентувала, що "саме тому ми зберігаємо максимальний тиск на Росію".
"Це означає посилення нашого санкційного режиму. Найближчим часом ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій, що боляче б’ють. Паралельно ми просуваємо роботу над російськими замороженими активами, аби зробити внесок у оборону та відбудову України. І, звичайно, ми забезпечуємо сильну, непохитну підтримку України – нашого сусіда, партнера, друга і нашого майбутнього члена", - наголосила фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії додала, що завтра відвідає сім держав-членів, які зміцнюють і захищають зовнішні кордони з Росією та Білоруссю.
"Я хочу висловити повну солідарність ЄС із ними та поділитися прогресом, якого ми досягаємо у розбудові сильної європейської оборонної промисловості, особливо завдяки нашому спільному оборонному інструменту SAFE. І нарешті, я хочу подякувати нашому відважному персоналу в делегації ЄС в Україні. Вони виконують видатну роботу в надзвичайно складних умовах. Я передам це послання їм особисто, коли наступного разу приїду до Києва", - резюмувала фон дер Ляєн.
- Увечері 27 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. згодом стало відомо про пуски ракет. У Києві внаслідок атаки є постраждалі. Пʼятнадцять людей загинули, серед них четверо дітей.
- Також варто зазначити, що унаслідок російської атаки в Києві пошкоджено будівлі представництва Європейського Союзу та British Council.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.76Продаж 48.46
- Актуальне
- Важливе