Фундаментальний консенсус серед еліт РФ порушено, - соціолог Шульга

Про це доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга заявив в ефірі Еспресо.

"Для мене індикатором останніх днів, хоча це багато хто як мем сприйняв, але я вважаю, що це доволі така знакова подія. Це внесення Сергія Маркова в реєстр іноагентів. Поряд з вбивством/самовбивством Старовойта поряд з кримінальними справами проти замгубернаторів в Белгородській області, в Брянській області, в Курській області. Плюс чистки в Міноборони, які до цього були, плюс Генеральний штаб", - сказав він.

На думку Шульги, дійсно цей консенсус зламався.

"Якщо ми говоримо з вами про еліти, тому що треба ж розділяти і еліти, причому різні еліти, і військову, і так звану правоохоронну, і бізнес-еліти. І дійсно це вже воно зачепило і обслугу. Цих всіх політологів, пропагандистів, всіх цих журналістів так званих. Це важливо", - зазначив соціолог.

Шульга вважає, що ця система - вона намагається намацати новий консенсус, а його немає.

"І ти не знаєш, коли правила гри змінилися, може вони ти ліг спати, вони вже змінилися і ти прокинувся іноагентом. Щось сказав не те, причому сказав не зараз, а сказав колись, а тепер це вже неправильно. От як якраз було з Марковим щодо його там вихваляння Азербайджану. Але він казав це до гострої фази російсько-азербайджанських відносин. Тому, якщо ми говоримо про еліти, дійсно цей консенсус фундаментальний, лояльність в обмін на те, що в тебе все буде добре і твої статки, твоя свобода будуть забезпечені, і навіть тебе за неефективність не будуть прибрати, вони порушені. І це дуже важливо", - сказав він.

На його думку, це варто виділити.

"А те, що соціально-економічні проблеми, те, що підвищення цін, ми зараз побачимо з вами стрибки цін восени, це все буде. Плюс, якщо ми з вами побачимо з вами польоти "Фламінго" або інших птахів на Москву, це також ми побачимо. Розбиття цього 23-річного консенсусу, коли ти не розумієш, де твоя лояльність достатня, а де недостатня. До речі, ми з вами зараз говоримо 23 серпня в день прапора. Так? А пам'ятаєте, що сталося два роки тому? У цей самий день літак Пригожина розвалився. Це також ще один дуже важливий надлом консенсусу, який склався за 20 років, який от почався ще тоді - коли після цього оця параноя почалася. А чи достатньо ти лояльний? Якщо навіть ти вчора воював за мене, чи не підеш ти на Москву завтра?", - підсумував Шульга.