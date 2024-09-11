Гарріс хоче провести ще один раунд дебатів з Трампом, - WP

Про це повідомляє Washington Post із посиланням на власні джерела.

За словами людини, знайомої з планом, яка побажала анонімності, рішення про запит на повторні дебати було прийнято до того, як обидва кандидати вийшли на сцену задля дебатів.

"Під яскравим світлом американський народ побачив вибір, перед яким він зіткнеться цієї осені: між рухом вперед з Камалою Гарріс або відступом із Трампом. Це те, що вони побачили сьогодні ввечері, і те, що вони повинні побачити на других дебатах у жовтні. Віцепрезидентка Гарріс готова до повторних дебатів. Дональд Трамп?" - сказала голова кампанії Гарріс Джен О'Меллі Діллон.

Радник кампанії Трампа Кріс ЛаЧівіта відреагував на цю новину короткою заявою: "Звичайно. Їм потрібні дебати".

Зазначається, що переговори щодо дебатів між кандидатами ускладнилися після того, як обидва демократи та республіканці погодилися відмовитися від системи трьох президентських зустрічей під наглядом позапартійної Комісії з президентських дебатів.

Еспресо провів текстову трансляцію першого раунду дебатів Трампа та Гарріс.