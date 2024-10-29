Гарріс запропонувала Трампу разом пройти тест на IQ
Кандидатка у президенти від Демократичної партії США Камала Гарріс заявила, що готова пройти тест на когнітивні здібності, і запропонувала це зробити своєму опоненту-республіканцю Дональду Трампу
Про це пише CBS News.
Таким чином Гарріс прокоментувала образливі висловлювання Трампа щодо її рівня IQ.
"Це те, до чого він вдається, і я думаю, що він справді стає дедалі нестабільнішим і не в собі та вдається до словесних образ, тому що у нього насправді немає плану для американського народу", – сказала Гарріс.
Вона зазначила, що готова пройти когнітивний тест разом зі своїм опонентом.
Віцепрезидентка також згадала людей, які тісно співпрацювали з Трампом, зокрема, двох колишніх міністрів оборони, радника з національної безпеки, його віцепрезидента, які виступили проти його кандидатури останніми тижнями, і назвала це доказом того, що республіканець "не годиться" на посаду президента США.
"Можете не зважати на мої слова, послухайте людей, які знають його (Трампа - ред.) найкраще", - наголосила Гарріс.
- Нагадаємо, нещодавно Трамп назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс "психічно відсталою". Через це деякі республіканці розкритикували його.
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