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Гарріс запропонувала Трампу разом пройти тест на IQ

Світлана Кравченко
29 жовтня, 2024 вiвторок
10:35
Світ Камала Гарріс

Кандидатка у президенти від Демократичної партії США Камала Гарріс заявила, що готова пройти тест на когнітивні здібності, і запропонувала це зробити своєму опоненту-республіканцю Дональду Трампу

Зміст

Про це пише CBS News.

Таким чином Гарріс прокоментувала образливі висловлювання Трампа щодо її рівня IQ. 

"Це те, до чого він вдається, і я думаю, що він справді стає дедалі нестабільнішим і не в собі та вдається до словесних образ, тому що у нього насправді немає плану для американського народу", – сказала Гарріс.

Вона зазначила, що готова пройти когнітивний тест разом зі своїм опонентом.

Віцепрезидентка також згадала людей, які тісно співпрацювали з Трампом, зокрема, двох колишніх міністрів оборони, радника з національної безпеки, його віцепрезидента, які виступили проти його кандидатури останніми тижнями, і назвала це доказом того, що республіканець "не годиться" на посаду президента США.

"Можете не зважати на мої слова, послухайте людей, які знають його (Трампа - ред.) найкраще", - наголосила Гарріс.

  • Нагадаємо, нещодавно Трамп назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс "психічно відсталою". Через це деякі республіканці розкритикували його.
Теги:
Новини
вибори
Дональд Трамп
вибори у США
Камала Гарріс
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