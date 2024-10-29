Гарріс запропонувала Трампу разом пройти тест на IQ

Про це пише CBS News.

Таким чином Гарріс прокоментувала образливі висловлювання Трампа щодо її рівня IQ.

"Це те, до чого він вдається, і я думаю, що він справді стає дедалі нестабільнішим і не в собі та вдається до словесних образ, тому що у нього насправді немає плану для американського народу", – сказала Гарріс.

Вона зазначила, що готова пройти когнітивний тест разом зі своїм опонентом.

Віцепрезидентка також згадала людей, які тісно співпрацювали з Трампом, зокрема, двох колишніх міністрів оборони, радника з національної безпеки, його віцепрезидента, які виступили проти його кандидатури останніми тижнями, і назвала це доказом того, що республіканець "не годиться" на посаду президента США.

"Можете не зважати на мої слова, послухайте людей, які знають його (Трампа - ред.) найкраще", - наголосила Гарріс.