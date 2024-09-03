Гарріс значно збільшила відрив від Трампа серед жінок, - опитування

Про це повідомляє The Hill.

Згідно з результатами опитування ABC News/Ipsos, Гарріс випередила Трампа серед жінок з відривом у 54% до 41%. Перед Національним з'їздом Демократичної партії минулого місяця Гарріс випереджала Трампа на 6% серед цієї демографічної групи.

Натомість Трамп випередив Гарріс з результатом 51% проти 46% серед чоловіків.

За словами соціологів, гендерний розрив між Гаррісом і Трампом зменшився порівняно з останніми виборами. Починаючи з 1996 року цей розрив, як правило, становив близько 19% за результатами екзитполів.

Згідно з новим опитуванням, найбільші зміни між жінками та чоловіками відбулися серед білих виборців. До з'їзду Демократичної партії Трамп мав перевагу в 13% серед білих жінок, а зараз має перевагу в 2%. Для порівняння, колишній президент мав перевагу в 13% серед білих чоловіків до з'їзду, а зараз має перевагу в 21%.

Крім того, за результатами нового опитування, після з'їзду Демократичної партії Гарріс не побачила значного зростання загальної підтримки, хоча і зберегла незначну перевагу над Трампом у загальнонаціональному рейтингу.

Серед дорослих та зареєстрованих виборців Гарріс випередила Трампа зі співвідношенням 50% до 46%. Серед потенційних виборців Гарріс випередила Трампа з результатом 52% до 46%.

Згідно з індексом опитувань The Hill і Decision Desk HQ, Гарріс випереджає Трампа на 4,1 пункту по всій країні.