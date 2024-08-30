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Гарріс випереджає Трампа у кожному з ключових штатів щонайменше на 2%, - опитування

Ксенія Золотова
30 серпня, 2024 п'ятниця
12:00
Світ Камала Гарріс

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс лідирує на 2% серед зареєстрованих виборців у кожному з семи штатів над республіканцем Дональдом Трампом

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Опитування Bloomberg News/Morning Consult, проведене в штатах після національного з’їзду Демократичної партії минулого тижня, показало, що віцепрезидентка повернула перевагу над Трампом в ключових економічних питаннях і зарекомендувала себе як більш надійну, ніж її конкурент, у захисті особистих свобод.

Тепер Гарріс лідирує на 2 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців у семи штатах. Вона випереджає на 1 бал — статистичну нічию — серед вірогідних виборців, групи, на яку кампанії та соціологи починають перемикати свою увагу з наближенням дня виборів. Статистична похибка становить 1 відсотковий пункт для семи штатів.

Порівняно зі своїм попередником, президентом Джо Байденом, лідером від Демократичної партії, Гарріс відкрила нові можливості для перемоги в Колегії вибірників, повернувши в гру такі штати, що коливаються, як Джорджія та Невада.

У Північній Кароліні Гарріс тепер має перевагу у 2%. Жоден кандидат у президенти від Демократичної партії не перемагав там з Барака Обами у 2008 році, а Трамп лідирував на 10% ще у квітні.

У Вісконсині Гарріс тепер має статистично значущу перевагу у 8%.

В інших ключових штатах випередження віцепрезидентки коливається в районі 2-4%.

Опитування також показало, що 84% прихильників Гарріс очікують її перемоги на виборах президента, у порівнянні з 79% виборців Трампа, які прогнозують те ж саме своєму кандидату.

Водночас опитування Reuters/Ipsos показало, що Гарріс випереджає Трампа з таким результатом - 45% проти 41%.

Гарріс випередила Трампа з 49% до 36% - або 13 процентних пунктів - як серед жінок-виборців, так і серед іспаномовних виборців. У чотирьох опитуваннях Reuters/Ipsos, проведених у липні, Гарріс мала перевагу на 9 балів серед жінок і на 6 балів серед латиноамериканців.

  • За результатами попереднього опитування Університету Фейрлі Дікінсона, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на 7 відсотків.
Теги:
вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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