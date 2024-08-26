Гарріс випереджає Трампа на 7 відсотків в опитуваннях щодо президентських виборів в США
За результатами нового опитування, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на 7 відсотків
Про це повідомляє The Hill з посиланням на результати опитування Університету Фейрлі Дікінсона.
Опитування показало, що підтримка Гарріс на виборах складає 50% проти 43% - Трампа, в той час, як 7% респондентів заявили, що проголосують за когось іншого.
Як стверджують соціологи, Трамп і Гарріс мають однакову підтримку серед виборців своїх партій, маючи по 95% підтримки від своїх однопартійців.
На їхню думку, раса і стать відіграють важливу роль у забезпеченні лідерства Гарріс. Вони зазначили, що коли виборців просять подумати про расову чи гендерну приналежність, лідерство Гарріс значно зростає, тоді як підтримка її та Трампа практично зрівнюється, коли виборців не змушують думати про це.
Як показало опитування, серед незалежних виборців Гарріс також випереджає Трампа, але з меншим відривом - 38% проти 33%.
Крім того, Гарріс значно лідирує серед самоідентифікованих лібералів - 87 до 10 відсотків, а також серед прогресивних - 93 до 5 відсотків і поміркованих - 62 до 30 відсотків.
Натомість Трамп має перевагу серед консерваторів - 76% проти 19%, а також серед виборців MAGA (Make America Great Again – передвиборче гасло Дональда Трампа) - 95% проти 4%.
Опитування показало, що найбільшу підтримку Трамп має серед чоловіків, "які дотримуються традиційно маскулінної ідентичності", тоді як жінки та інші чоловіки, які відкидають цю ідентичність, віддають перевагу Гарріс.
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Кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс та її філії зібрали $82 млн під час з'їзду Демократичної партії в Чикаго минулого тижня, що збільшило їхній загальний збір коштів до $540 млн з моменту виходу Байдена з президентської гонки.
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