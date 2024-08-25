Кампанія Камали Гарріс зібрала $540 млн з моменту виходу Байдена з президентської гонки
Кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс та її філії зібрали $82 млн під час з'їзду Демократичної партії в Чикаго минулого тижня, що збільшило їхній загальний збір коштів до $540 млн з моменту виходу Байдена з президентської гонки
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з доповідю голови виборчої кампанії Джен О'Меллі Діллон, ці дані свідчать про зростання популярності Гарріс. У компанії додали, що загальна сума, зібрана за останній місяць, є рекордною.
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Крім того, згідно з доповіддю, кампанія Гарріс також встановила рекорд погодинних внесків після виступу віцепрезидентки на з'їзді партії в четвер.
Найбільше пожертв надійшло від жінок. Як зазначено в доповіді, третина тих, хто зробив внесок під час з'їзду, були донорами, які зробили це вперше, і дві третини з них - жінки.
- Голови Демократичної партії в усіх штатах 21 липня підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.
- Кандидатка на посаду президента США від Демократичної парії заявила, що твердо підтримуватиме Україну та союзників по НАТО, якщо переможе на виборах.
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