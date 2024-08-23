Гарріс запевнила, що в разі перемоги на виборах твердо підтримуватиме Україну

Про це вона сказала на з’їзді Демократичної парії США в Чикаго.

Гарріс розповіла, що за п'ять днів до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, вона зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським, "щоб попередити його про плани Росії щодо вторгнення".

"Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії, і як президент я твердо стоятиму на боці України й наших союзників з НАТО", – наголосила кандидатка в президенти США від Демократичної парії.

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Гарріс підкреслила, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп "пригрозив відмовитися від НАТО". За її словами, він заохочував Путіна вдертися в Україну, яка є союзником США.

"Сказав, що Росія може, цитую, робити все, що їй заманеться", - зауважила вона.

Гарріс урочисто прийняла номінацію на висунення кандидатом на посаду президента від Демократичної партії.

"Від імені народу, від імені кожного американця, незалежно від партії, раси, статі чи мови, якою розмовляє ваша бабуся…; від імені таких людей, з якими я зросла, які наполегливо працюють, борються за свої мрії та піклуються одне про одного; від імені всіх, чия історія могла бути написана лише в найбільшій країні на Землі, – я приймаю вашу номінацію на посаду президента Сполучених Штатів Америки", – сказала вона.