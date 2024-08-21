Камала Гарріс символічно прийняла висування кандидаткою у президенти від Демократичної партії 

Про це повідомляє CNN.

За підсумками голосування Гарріс офіційно затвердили кандидаткою у президенти від Демократичної партії США під час з'їзду демократів.

Камала Гарріс спілкувалася з учасниками з'їзду через відеозв’язок із Мілуокі (штат Вісконсин), де вона проводила зустріч у рамках передвиборчої кампанії. Вона зазначила, що для неї велика честь бути номінанткою. І додала, що її кампанія спрямована на людей, "і ми разом прокладемо новий шлях уперед".

Віцепрезидентка Гарріс раніше вже стала офіційною кандидаткою від партії на посаду президента США на початку серпня, після того, як отримала більшість голосів за допомогою віртуального поіменного голосування. Проте у вівторок процедуру провели повторно й урочисто оголосили результати.

Цими днями в Чикаго триває національний з'їзд Демократичної партії США. У понеділок, перший день з'їзду, перед делегатами виступив чинний президент Джо Байден. Партія вітала його рішення відмовитися від кандидування на майбутніх виборах на користь Гарріс. У своїй промові Байден, зокрема, заявив, що він та віцепрезидентка Камала Гарріс ніколи не схиляться перед російським диктором Володимиром Путіним.

Камала Гарріс під час свого виступу в перший день з'їзду закликала боротися за ідеали.

У вівторок серед головних гостей були колишній президент США Барак Обама та колишня перша леді Мішель Обама. Обоє вони виступили з промовами на підтримку Гарріс.

Як зазначили у виборчому штабі Гарріс, у центрі уваги впродовж наступних днів з'їзду будуть "довірені політики" із ключових штатів.

Губернатор Північної Кароліни Рой Купер буде останнім спікером перед тим, як Гарріс офіційно прийме номінацію від Демократичної партії у четвер.