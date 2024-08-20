"Несподіваний виступ": Гарріс закликала демократів до боротьби під час промови на Національному з'їзді
Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс несподівано виступила на Національному з'їзді партії й закликала боротися за "ідеали"
Про це пише Reuters.
"Борімося за наші ідеали, і пам'ятаймо: коли ми боремося, ми перемагаємо!" - заявила Камала Гарріс.
Натомість глядачі почали плескати та піднімати плакати з написами "США" та "Ми голосуємо, ми перемагаємо", коли Гарріс увійшла на сцену.
Під час з'їзду також виступила колишня держсекретарка Гілларі Клінтон, яка нагадала про важливість боротьби за прогрес, а також похвалила президента США Джо Байдена за його досягнення на посаді
Водночас Клінтон підкреслила під час виступу, що Дональд Трамп є єдиним кандидатом на пост президента з 34 кримінальними звинуваченнями.
- Американська розвідка звинуватила Іран в кібератаках на кампанії кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа.
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