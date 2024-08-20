Американська розвідка звинуватила Іран в кібератаках на кампанії Трампа та Гарріс

Про це інформує AP.

Представники американської розвідки висловили впевненість щодо того, що Іран відповідальний за атаку на президентську кампанію Дональда Трампа та причетні до намагання проникнути до кампанії Камали Гарріс.

На думку ФБР та інших федеральних відомств, кібератаки були частиною зусиль Ірану з втручання в американську політику і потенційного впливу на результати виборів у США. Такі дії Тегерану відображають рішучість "ускладнити здатність будь-якої адміністрації США проводити зовнішню політику, що суперечить його власним інтересам".

"Ми спостерігаємо все більш агресивну діяльність Ірану протягом цього виборчого циклу, зокрема, операції впливу на американську громадськість та кібероперації, спрямовані на президентські кампанії", - йдеться у спільній заяві ФБР, Управління директора національної розвідки та Агентства з кібербезпеки та інфраструктури.

Водночас місія Ірану в ООН заперечила хакерські атаки, заявивши, що Іран не мав ані мотиву, ані наміру втручатися у вибори. США також закликали надати докази.

Американці, своєю чергою, не пояснили, яким чином дійшли висновку про відповідальність Ірану і які дані було викрадено, але заявили, що "іранці за допомогою соціальної інженерії та інших зусиль намагалися отримати доступ до осіб, які мають прямий доступ до президентських кампаній обох політичних партій".