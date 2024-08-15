Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової кампанії, - звіт Google
У межах довготривалої фішингової атаки Іран атакував близько десятка людей, пов'язаних з президентом США Джо Байденом та кандидатами у президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом
Про це інформує Axios, посилаючись на звіт Google.
У звіті вказано, що Іран має на меті атакувати адміністрацію Байдена-Гарріс та пов'язані з нею президентські кампанії. Разом з тим, з'явилося підтвердження заяви прибічників Трампа щодо того, що їхня кампанія стала мішенню іранської хакерської атаки.
У звіті йдеться про хакерську групу іранського уряду APT42, яка також відома як Charming Kitten і Mint Sandstorm. Її представники у травні та червні атакували близько десятка осіб. Зокрема, вони здійснювали атаки на особисті поштові скриньки чиновників, вбудовуючи в листи і додатки до них шкідливі посилання. За даними Google, щонайменше під час однієї спроби вони зазнали успіху.
- 13 серпня стало відомо, що американське ФБР розслідує ймовірні спроби хакерських атак з боку Ірану, націлених як на електронну пошту працівників штабу Дональда Трампа, так і на комп'ютери радників Джо Байдена і Камали Гарріс.
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