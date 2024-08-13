США розслідують можливі злами хакерами з Ірану листувань радників Байдена та Гарріс, а також соратника Трампа, - WP

Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, троє співробітників штабу Байдена-Гарріс отримали фішингові електронні листи, які виглядали легітимними, але могли надати зловмиснику доступ до списку комунікацій одержувачів. Наразі слідчі не знайшли доказів того, що ці спроби зламу були успішними.



За даними WP, ФБР почало розслідування у червні, підозрюючи Іран у спробах викрасти дані зі штабів обидвох президентських кампаній. Агенти зв'язалися з компанією Google, щоб обговорити ймовірність фішингу щодо людей, пов'язаних з кампанією Байдена.

Оновлена інформація про розслідування свідчить, що воно є ширшим та охоплює більшу кількість потенційних жертв, ніж повідомляли раніше. Це також засвідчує досить високий рівень імовірних хакерських атак іноземних держав на політичних кандидатів США, що можуть регулярно повторюватися.

"Ми можемо підтвердити, що ФБР розслідує це питання", - зазначили у відомстві.

Тим часом у штабі Гарріс заявили, що "пильно стежать за кіберзагрозами і захищаються від них", проте їм нібито невідомо про будь-які порушення безпеки систем. Там уточнили, що спроба вторгнення відбулася до того, як президент Джо Байден оголосив про вихід із перегонів та підтримав висунення кандидатом від Демократичної партії віцепрезидента Камалу Гарріс.



Джерела видання також повідомили, що спроба фішингу призвела до зламу комунікацій щонайменше однієї людини, формально не пов'язаної з жодною з кампаній. Йдеться про Роджера Стоуна - давнього друга і радника Трампа.

"Влада поінформувала мене про те, що кілька моїх особистих електронних поштових скриньок були зламані. Більше я нічого не знаю. Я справді не знаю більше про це. І я співпрацюю. Це все дуже дивно", - сказав Стоун в інтерв'ю.

За словами співрозмовників WP, його акаунт використовували для надсилання електронних листів штабу Трампа. Листи містили посилання, перехід за якими міг дозволити Ірану перехопити інші електронні листи працівників штабу.