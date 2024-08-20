Ми ніколи не схилимось перед Путіним, - Байден під час виступу на з’їзді Демократичної партії

Про це пише "Голос Америки".

"Ми ніколи не схилимось перед Путіним", - сказав він про себе та Камалу Гарріс. "Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки потому Україна ще вільна", - додав Байден.

Під час промови Байден наголосив на важливості лідерства США у світі й успіхах його адміністрації в зміцненні світових альянсів, протистоянні Росії та Китаю.

"Я провів майже 190 годин із моїми партнерами головами держав в Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили, ми об'єднали Європу, чого не було роками, додавши Швецію та Фінляндію до НАТО", - зазначив президент США.