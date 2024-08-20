Ми ніколи не схилимось перед Путіним, - Байден під час виступу на з’їзді Демократичної партії
Президент США Джо Байден під час виступу на з’їзді Демократичної партії заявив, що він та віцепрезидентка Камала Гарріс ніколи не схиляться перед російським диктором Володимиром Путіним
Про це пише "Голос Америки".
"Ми ніколи не схилимось перед Путіним", - сказав він про себе та Камалу Гарріс. "Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки потому Україна ще вільна", - додав Байден.
Під час промови Байден наголосив на важливості лідерства США у світі й успіхах його адміністрації в зміцненні світових альянсів, протистоянні Росії та Китаю.
"Я провів майже 190 годин із моїми партнерами головами держав в Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили, ми об'єднали Європу, чого не було роками, додавши Швецію та Фінляндію до НАТО", - зазначив президент США.
- Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс несподівано виступила на Національному з'їзді партії й закликала боротися за "ідеали".
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