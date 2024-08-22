Виборча кампанія у США набула ознак карнавальності
Президентська кампанія в США – одна із найвражаючих історій у сфері комунікацій, яку бачив у своєму житті
Кампанія, яка ще 3 тижні тому йшла до поразки кандидата від демократів, зараз виглядає тріумфом Камали Гарріс та Тіма Волца.
Ще місяць тому здавалось, що фото з витягнутим кулаком Трампа в оточенні охоронців після замаху на нього, мало стати головним віжуалом передвиборчої кампанії. А сьогодні про це вже ніхто не згадує.
Коли Трамп брав собі у віцепрезиденти Венса, він розраховував, що продовжуватиме кампанію проти Байдена. І Венс у цій кампанії мав виглядати молодим тараном, який допомагатиме мочити Байдена.
Але всього за 3 дні після призначення Венса з’ясувалось, що тепер їм треба боротись проти Камали. І це зовсім інша історія.
І тепер Трамп та Венс виглядають як два дивні персонажі на тлі респектабельних Волца та Гарріс.
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Кампанія ще місяць тому виглядала незрозумілою і некомфортною для багатьох виборців демократів. А тепер вони з полегшенням видихнули й з мегаентузіазмом підтримують Камалу Гарріс.
Кампанія вже набула деяких ознак карнавальності. В повітрі ейфорія.
Все це чимось нагадує листопад 2004 року в Україні. Коли ЦВК оголосив президентом Януковича, але за 3 тижні Помаранчевої Революції стало зрозуміло, що все — ми виграли. Так, формально проведуть третій тур, але ми вже виграли.
От щось схоже зараз відбувається в США.
Протягом останніх тижнів були десятки заяв від відомих республіканців, які висловили свою підтримку кандидатці від демократів.
Наприклад, мер Мейси (місто в Аризоні, населення 500 тис.), Джон Джайлс виступав на мітингу в підтримку Гарріс. Джайлс – республіканець. Під час виступу він заявив, що не визнаю свою партію, бо її взяли під контроль екстремісти, а очолює моральний та етичний банкрут. І ми разом повинні зупинити Дональда Трампа.
Фактично кампанія перетворилась з вибору "за кого голосувати" на вибір "рятуємо чи не рятуємо ми нашу країну" (знову ж таки, історія 2004 року України).
Тім Волц, який є кандидатом у віцепрезиденти від демократів, виявився мегакрутим оратором, який дуже гармонійно виглядає з Гарріс, і рве на шматки аудиторію в їх передвиборчому турне.
У містах, де відбуваються зустрічі з Камалою та Волцом – величезні мітинги в їх підтримку.
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Щодня публікують нові й нові результати соцдосліджень. Камала постійно росте. Вона вже перемагає Трампа у штатах, які коливаються. Хоча ще 2 тижні тому програвала.
Камала вже наступає на п’яти Трампу навіть у Флориді, яку він мав взагалі без проблем взяти (у Трампа 47%, у Гарріс – 45%).
Звісно, Камала може ще програти цю кампанію. Але це станеться лише за умови, що відбудеться якась екстраординарна історія, яка розверне кампанію в інший бік.
А що кампанія Трампа? Наразі її не вдалось розвернути в інший бік. Штаб Трампа став заручником своєї стратегії, яку реалізовував протягом останнього року. Боролись проти "занадто старого кандидата від демократів", а в результаті сам Трамп став найстарішим в історії США кандидатом в президенти.
Зараз майже вся комунікація Трампа зосереджена на особистісному мочилові Гарріс та Волца. Вигляда так, що це програшна стратегія. Занадто мало часу залишилось.
Про автора. Максим Саваневський, експерт з комунікацій
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