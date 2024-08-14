Чому розмова відбулася саме зараз?

Після невдалого замаху на себе Трамп повірив у невідворотність власної перемоги й діяв за логікою укріплення власної майбутньої адміністрації: обрав віцепрезидент свого посіпаку, який готовий повторювати за ним будь що, а також почав роздавати радикальні заяви наліво і направо про мігрантів, Україну, НАТО, Європу і відмову захищати Тайвань.

Зняття Байдена і номінація Гарріс перевернули стіл. Для такої консервативної країни як США з глибоко вкоріненими виборчими традиціями це був титанічний струс. Гарріс випередила Трампа у зборі коштів і нівелювала перевагу Трампа в опитуваннях. Тепер для нього критично спробувати затягти Гарріс на свою територію максимально агресивної медійної присутності. Це для нього головна можливість переламати негативний тренд кампанії.

Як відбувалася розмова?

Початок заходу затримався на 40 хвилин. Маск сказав що через "кібератаку". Коли захід нарешті почався, Маск заявив що атака ворогів Трампа доводить, що слова експрезидента "є сильним спротивом (чинним елітам, — авт.)". На піку трансляцію дивилися 1,3 млн людей.

Перші 20 хвилин Трамп розповідав про замах на його життя у Пенсільванії. Він сказав, що повернеться до того ж міста у жовтні, щоб провести ще один мітинг. Наш героїчний герой.

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Було про шкурнякове. Двічі

Для початку Маск закликав створити урядову комісію для забезпечення ефективного витрачання грошей платників податків і висунув свою роль у цьому. Він сказав що готовий допомогти Трампу скоротити видатки, а Трамп сказав що він вважає що Макс буде гарним "різаком". Нагадаю, що сам Маск є виконавцем ряду державних контрактів і користується величезними податковими пільгами в кількох галузях.

Потім колишній президент, який давно критикував електромобілі й цим загравав з нафтовиками, похвалив виробника електромобілів, сказавши, що автомобілі Tesla "неймовірні". Хоча раніше Трамп пообіцяв скасувати деякі пільги для виробників електромобілів, але активна участь Маска у кампанії Трампа — і фінансова, і інформаційна — змушує Трампа переглянути деякі свої колишні заяви. Аналогічно — і з питанням криптовалют, де Трамп тепер теж великий “лібералізатор”.

Між реверансами й проговоренням бізнес-інтересів було і про інше

Про міграцію. Маск і Трамп погнали конспірологію, що демократи заохочують міграцію, щоб залучити людей до фальсифікованого голосування на виборах 2024 року. Маск припустив, що кандидат від Республіканської партії "підтримує" легальну міграцію, але сказав, що США потрібно "закрити нелегальну імміграцію".

Трамп звинуватив Байдена та Гарріс у тому, що до США прибули близько 20 млн нелегалів і "багато з них є терористами". Цифри, звісно, є вигаданими з голови. Адже сукупно вся “міграційна криза на кордоні” стосувалася максимум кількох сотень тисяч нелегалів, які намагалися потрапити в США через кордон з Мексикою.

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Про клімат і ядерну війну

Трамп сказав що кліматичні зміни фігня у порівняння з загрозою ядерної війни. З концепцією хибної дилеми Трампа не ознайомили, але тут я нагадаю, що Макс вже співпрацював з першою адміністрацією Трампа. Але залишив її після того, як Трамп вивів США з Паризької кліматичної угоди. Тепер вже Маск орієнтується не на ліберальну, а на праву аудиторію. Тому зараз він солідаризується з Трампом.

Про Україну

Україна була лише черговим приводом у чомусь звинуватити Байдена. За словами Трампа, Байден почав говорити про членство України в НАТО, що і дало підстави Путіну вдертися в країну. "Знаєте, Байден щось зробив із Росією", так і сказав.

Як тільки він знову стане президентом, він почне перемовини з Путіним, бо раніше вони "добре ладнали". Ну і ще на додаток полетіла порція кліше пропаганди росіян. Маск філософськи схвально кивав. Це щоб не було ілюзій.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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