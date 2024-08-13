Судячи з того, що саме і як саме вчора говорив Путін на публічно-телевізійній частині його "наради" з членами РНБО й уряду, саму тему переговорів з Україною він сприймає як перший крок до капітуляції. Його особистої капітуляції. І буде упиратися до останнього. Упир.

Але він зовсім не проти переговорів про Україну без України. З будь-ким, бажано для нього з США. Але, може, й з Китаєм.

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Бо це для нього перемога, а не капітуляція. Війна — це засіб. Переговори про новий світовий порядок — ціль. Недосяжна поки що для нього ціль. Тому й нервує.

Саме ця його персональна ціль і не дозволить Росії вчасно чи взагалі зійти з погибельного для неї шляху. Так що ті, хто не вірить в руйнування Росії, помиляються. Гарантом цього процесу є упертість самого Путіна.

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Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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