Путін хоче переговорів про Україну без України
Саму тему переговорів з Україною Путін сприймає як перший крок до капітуляції. Його особистої капітуляції. І буде упиратися до останнього.
Судячи з того, що саме і як саме вчора говорив Путін на публічно-телевізійній частині його "наради" з членами РНБО й уряду, саму тему переговорів з Україною він сприймає як перший крок до капітуляції. Його особистої капітуляції. І буде упиратися до останнього. Упир.
Але він зовсім не проти переговорів про Україну без України. З будь-ким, бажано для нього з США. Але, може, й з Китаєм.
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Бо це для нього перемога, а не капітуляція. Війна — це засіб. Переговори про новий світовий порядок — ціль. Недосяжна поки що для нього ціль. Тому й нервує.
Саме ця його персональна ціль і не дозволить Росії вчасно чи взагалі зійти з погибельного для неї шляху. Так що ті, хто не вірить в руйнування Росії, помиляються. Гарантом цього процесу є упертість самого Путіна.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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