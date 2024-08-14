Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Трамп не змінив своєї риторики щодо України. Колонка Віталія Портникова
OPINION

Трамп не змінив своєї риторики щодо України. Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
14 серпня, 2024 середа
08:05
Погляд Віталій Портников

Експрезидент США Дональд Трамп досі переконаний, що єдиний спосіб закінчити війну між РФ та Україною – його перемовини з Путіним. Трамп вважає, що доля України може вирішуватися без неї

Зміст

Інтерв'ю колишнього президента Сполучених Штатів і кандидата від республіканців на посаду очільника американської держави Дональда Трампа екстравагантному мільярдерові Ілону Маску знову продемонструвало, що Трамп залишається у власному баченні того, як має закінчитися російсько-українська війна і чому ця війна взагалі почалась. Трамп дорікнув чинному президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену за те, що причиною війни нібито стали слова Байдена про те, що Україна може стати країною НАТО. Але варто нагадати, що питання євроатлантичної перспективи України ніколи не ставилося під сумнів і тоді, коли Дональд Трамп обіймав посаду президента США.

Таким чином президент Байден лише підтвердив те, що було відомо і без його коментарів. Вважати, що Путін вирішив напасти на Україну саме тому, що Україна хотіла приєднатися до НАТО, також безглуздо, адже є очевидним той факт, що російський президент використовував тему євроатлантичної інтеграції України, як привід для того, щоб знищити сусідню державу та приєднати її територію до власної.

Ну, і, звичайно, в такій ситуації знову повстає питання — а як Трамп бажає домовлятися із Путіним про закінчення війни? Чи не вважає він нейтралітет України і її демілітаризацію необхідною умовою для того, щоб Путін припинив свої агресивні дії проти нашої держави?

Трампу можуть писати плани щодо миру через силу, як це зробив колишній державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео, із Трампом може розмовляти український президент Володимир Зеленський, але ми бачимо, що всі ці розмови й плани не змінюють власного бачення Трампом того, як має закінчитися війна Росії з Україною. Колишній американський президент впевнений, що головним інструментом для закінчення цієї війни є його розмова із президентом Росії Володимиром Путіним, з яким, як підкреслив Трамп у розмові із Маском, відомим своїми майже неприхованими симпатіями до російського диктатора, вони й раніше непогано ладнали.

Читайте також: Путін хоче переговорів про Україну без України

Те, що Трампу із Путіним під час його перебування на посаді президента Сполучених Штатів реально не вдалося домовитися ні про що, здається, не бентежить колишнього американського президента. Він впевнений, що якщо стане президентом Сполучених Штатів, то домовиться із Путіним на прийнятних умовах.

Тільки питання найголовніше — прийнятних для кого? Для себе, для Путіна, чи все ж таки для України?

З розмови Трампа з Маском можна зробити досить простий висновок, що Україна якраз колишнього американського президента не дуже бентежить.

Зеленський його ні в чому не переконав, а от те, що Україна не зможе надалі воювати з Росією, це вже для Трампа майже переконання: він розповідав, що Україні не вистачає чоловіків для цієї війни, й разом із цим підкреслював, що Україна має використовувати або ж занадто молодих, або ж занадто старих військовослужбовців.

Звідки Трамп взяв таку інформацію? Дуже хороше питання, тому що ніяких занадто молодих військовослужбовців у силах оборони України, як відомо, немає. Однак очевидно, що Трамп працює з тією інформацією, яка йому подобається.

Колишній американський президент, як і його прихильники, відомий своєю чудернацькою картиною світу, яка не пов'язана із реальністю, але пов'язана із баченням цієї реальності. І, можливо, саме в цьому політичний успіх Дональда Трампа серед тих, хто продовжує його підтримувати, попри штурм Капітолія і звинувачення у злочинах, які зараз заслуховуються в американських судах.

З цього інтерв'ю можна зробити кілька досить простих висновків. 

Перший. Позиція колишнього американського президента щодо закінчення війни в Україні так і не змінилося. Трамп впевнений, що ключем до закінчення цієї війни мають стати його власні перемовини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, що питання майбутнього України має бути вирішене без України. Бачення Трампом світу — це домовленості керівників провідних держав світу, а от керівники інших, менших держав, мають просто погоджуватися із тими рішеннями, які будуть ухвалені на цих самітах.

Читайте також: "Якби я був президентом, війни не було б": Трамп про вторгнення РФ в Україну

Другий. Усі плани, які пропонують Трампу, абсолютно не переконують колишнього американського президента, який звик не звертати уваги на поради своїх радників тоді, коли вони не відповідають його власному баченню світу. І тому не потрібно жити в ілюзіях і вважати, що публікація того чи іншого сприятливого для України плану закінчення війни, який буде написаний кимось з провідних республіканців, якось позначається на позиціях Дональда Трампа.

Республіканці не можуть вплинути на експрезидента, який, фактично, приватизував цю історичну партію Сполучених Штатів і нав'язав їй власний порядок денний, відмінний від тих традиційних цінностей, якими керувалася Республіканська партія. Ми можемо чітко говорити, що американські республіканці під впливом Трампа перейшли з правих на ультраправі політичні позиції. 

Це дається взнаки на всій діяльності Республіканської партії та й на поглядах колишнього американського президента, а також його віцепрезидента Джей Ді Венса, відомого своїми відвертими антиукраїнськими висловлюваннями та поглядами. Причому, на відміну від Трампа, Венс буквально хизується цими поглядами й висловлюваннями, і робить антиукраїнську риторику частиною своєї передвиборчої кампанії.

Третій. Трамп абсолютно впевнений у нездатності України продовжувати війну з Росією, і вважає, що будь-яка домовленість із Путіним, навіть така, яка буде враховувати побажання колишнього американського президента і чинного президента Російської Федерації, будуть порятунком України. Будь-який результат перемовин із російським диктатором Дональд Трамп буде видавати за свою велику зовнішньополітичну перемогу, навіть якщо це не буде відповідати дійсності. Згадаємо про те, як Трамп коментував власне політичне фіаско, коли він не досяг жодних домовленостей із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, і не зміг зупинити ядерну програму очільника КНДР.

Читайте також: П'ять причин, чому вибори в Америці виграє Гарріс

Четвертий. Перемога Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах може стати серйозною проблемою для України з погляду як допомоги США, їхнього бачення російсько-української війни, так і з погляду ролі Сполучених штатів у НАТО й у стосунках з європейськими державами.

І п'ятий. залишається тільки сподіватися, що президентські вибори у Сполучених Штатах закінчаться поразкою Дональда Трампа і його остаточним зникненням з політичної сцени Америки. Однак, знаючи силу Трампа як бійця, його харизму, його готовність боротися за владу, вважати, що Трамп приречений на поразку я б не став. У колишнього американського президента є всі шанси перемогти на виборах президента Сполучених Штатів, а у світу — зазнати одної з найбільших криз у своїй історії внаслідок цієї перемоги. І Україна, і російсько-українська війна, поза сумнівами, будуть частиною цієї кризи.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Відео
Новини
Світ
Україна
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
Ілон Маск
вибори у США
США
Віталій Портников
Колонка Віталія Портникова
Читайте також:
Автор Оксана Ліховід
13 серпня, 2024 вiвторок
Наступ розвивається на чотирьох напрямках: Згурець назвав концепцію операції на Курщині
ПВК Вагнер
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
Вагнерівці заявили про бажання "відстояти інтереси Батьківщини" в Курській області
фейк
Автор Ольга Бабишена
13 серпня, 2024 вiвторок
"Війна закінчиться лише безумовною капітуляцією України": антиукраїнські наративи в західних медіа за 13 серпня
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 серпня
08:15
НАТО, Трамп
У США профспілка звинуватила Трампа та Маска у порушенні закону через погрози працівникам-страйкарям під час інтерв'ю
07:56
смерть рашистським окупантам
За добу війни в Україні РФ втратила 1240 військових, 21 танк і 57 артсистем
07:45
москва, кремль
У РНБО попередили, що РФ може влаштувати теракт у Москві, звинувативши в цьому Україну
07:42
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
"У мене хороші манери": Байден розповів, чи планує відвідати інавгурацію Трампа у разі його перемоги на виборах у США
07:19
Україна Британія
"Історичний документ": Україна і Британія почали розробку угоди про 100-річне партнерство
07:13
посвідчення водія
Українцям мобілізаційного віку за кордоном, які не оновили облікові дані, не видаватимуть посвідчення водія
07:05
Кіліан Мбаппе, Реал
"Реал" - "Аталанта": де та коли дивитись матч за Суперкубок УЄФА
06:53
Варфоломій підтримав анонсовану Зеленським ініціативу про "духовну незалежність" України, - ОП
06:49
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков
У Білгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації
06:26
Курська область
"Україна захищається": у Держдепі США назвали причину операції в Курській області
06:14
Колона техніки
Росія перекидає частину військ з України до Курська, - WSJ
05:44
Олімпійські ігри
Влада Франції заявила, що під час Олімпіади в Парижі було зафіксовано понад 140 кібератак
05:14
прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда
Прем'єр-міністр Японії Кішіда не балотуватиметься на другий термін, - ЗМІ
04:52
Ємен, хусити
США заявили про знищення двох суден хуситів у Червоному морі
04:38
Оновлено
шахед
Ворог атакує Україну "шахедами", на Київщині працює ППО: ситуація вночі 14 серпня
04:26
Хезбола, Ліван
"Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю 25 ракет: цілились у військову базу
03:56
Google
Google представила лінійку смартфонів Pixel з інтеграцією технології штучного інтелекту
03:36
Дональд Туск
Прем'єр Польщі Туск назвав наступ ЗСУ на Курщині оборонною операцією
03:06
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку дронів й ракет по Воронезькій та Курській областях
02:09
США Ізраїль
США схвалили продаж зброї Ізраїлю на $20 млрд на тлі загрози розширення війни на Близькому Сході
01:28
Лаурінас Кащюнас
Міністр оборони Литви Кащюнас заявив, що Росія перекидає на Курщину війська з Калінінградської області
00:26
BookForum
Серед гостей письменники з різних країн: 3-6 жовтня у Львові відбудеться літературний фестиваль BookForum
00:01
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
"ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, як і Третій рейх у газових камерах": фейки роспропаганди за 13 серпня
2024, вiвторок
13 серпня
23:55
Оновлено
Твенте - Зальцбург, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати повторних матчів 3-го кваліфікаційного раунду
23:46
Війна з Росією, ЗСУ
Сили оборони 13 серпня ліквідували 124 росіян та знищили 2 РСЗВ "Град" на Покровському напрямку
23:39
Владислав Ванат (на передньому плані), Рейнджерс - Динамо
"Динамо" у більшості перемогло "Рейнджерс" та вийшло до плей-офф Ліги чемпіонів
23:16
Джо Байден
Байден вперше прокоментував ситуацію у Курській області
23:01
Оновлено
Арсеній Батагов
Ключовий футболіст "Зорі" після Олімпіади-2024 перебрався у Туреччину
22:50
школа, урок
В Україні запускають експериментальний проєкт для шкіл без укриттів, аби діти могли навчатися офлайн
22:42
Ексклюзив
заборона УПЦ МП
"Путін буде мститися": політолог Розумний про реакцію РФ на ймовірну заборону УПЦ МП
22:33
Ексклюзив
Збройні Сили України
Військовий експерт Самусь розповів, якою може бути відповідь РФ на Курську операцію
22:22
"Чапай"
Росіяни скопіювали українську роботизовану турель "Шабля" та назвали її "Чапай"
22:17
Ексклюзив
путін
"У Путіна явні проблеми з резервами": військовослужбовець Омелян про операцію у Курській області
21:59
Дмитро Полянський
"Це крок, про який пошкодують": Росія пригрозила Україні під час засідання ООН через ситуацію в Курській області
21:52
евакуація
З Донеччини потрібно примусово евакуювати 2235 дітей, - ОВА
21:16
мобілізація рф
У РФ можуть оголосити нову хвилю мобілізації, аби компенсувати втрати на фронті, - Bloomberg
21:01
Руслан Ротань, Олімпіада-2024
Ротань залишив посаду тренера олімпійської збірної України з футболу
20:49
Трамп
Трамп планує відсудити у ФБР і мінʼюсту США $115 млн у справі про секретні документи
20:37
Аналітика
Сергій Згурець
У Курській області ЗСУ продовжують маневрові операції по чотирьох напрямках. Колонка Сергія Згурця
20:13
Ексклюзив
ВВП Росії не вказує на реальний стан економічної ситуації, - аналітикиня Павицька
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV