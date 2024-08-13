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OPINION

П'ять причин, чому вибори в Америці виграє Гарріс

Сергій Марченко
13 серпня, 2024 вiвторок
16:09
Погляд Сергій Марченко

У Штатах Трамп програє вже, здавалося б, виграні вибори

Зміст

Учора (можливо, раніше, але я помітив вчора) букмекери вперше поставили на перше місце в президентських перегонах Камалу Гарріс. Хоча ще тиждень тому у ставках з пристойним відривом впевнено лідирував Трамп.

Чому так? По-перше, на старті своєї кампанії Гарріс практично не мала власного особистого рейтингу, бо перебувала в тіні Байдена. Натомість Трамп - на піку впізнаваності, бо навколо нього постійно скандали й він був президентом США.

Тому коли Гарріс включилася в перегони та мала рейтинг 42% проти 44% у Трампа, ці 42% були рейтингом Демократичної партії, а не Камали. Пройшло кілька тижнів, і до рейтингу партії почав додаватися особистий рейтинг Гарріс, який стрімко зростає, бо вона стає більш впізнаваною.

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По-друге, долю цих виборів визначать виборці, які не визначилися. Рейтинги суперників становлять 42-45% і визначальними стануть ті 10-15% які зараз не мають свого кандидата. Звичайно ж, всі пам'ятають про американську систему виборів, де все залежить від голосування окремих штатів, але в штатах так само вибори визначають ті, що коливаються.

І тут цікаве. Як ви думаєте, чи можуть коливатися і рефлексувати більшість виборців Трампа? Бо я думаю, що реднеки та конспіратори з антиваксами коливатися не можуть в принципі. Якби їм подобався Трамп, вони б уже давно пристали до його прихильників.

Коливаються скоріш за все люди мислездатні, які намагаються зробити свій вибір раціонально, або нерішучі. І першим і другим гучний, дуже гучний і агресивний Трамп навряд сподобається.

Я вважаю, що переважна частина людей, що коливаються, – потенційний електорат Камали Гарріс. Їм треба час, щоб переконатися в її надійності, тож із часом Гарріс буде тільки набирати.

По-третє, віцепрезиденти. Вже очевидно, що віцепрезидент Гарріс додає їй підтримки. Це відзначають американські оглядачі. Тім Волц харизматичний, з хорошою репутацією, люди люблять його, і рейтинги Гарріс зросли, коли вона оголосила про висування Волца.

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У Трампа, навпаки, великі проблеми з Дж. Д. Венсом. Агресія і цькування окремих соціальних груп робить Венса легкою мішенню. В мережі прокотилася вірусна атака на Венса, коли написали, що він шпекав диван. Вже є ціла купа мемів на цю тему, і Венс виглядає в цій історії клоуном.

По-четверте, і Трамп і Венс - мізогіни, або жінконенависники. Жінки реднеків, які не мали своєї політичної позиції й голосували так, як їхні чоловіки, проти Байдена, зовсім інакше можуть поводитися тепер, коли балотується жінка, яка бачить в них людей, а не тупу обслугу чоловіків, як Трамп.

По-п'яте, Камала Гарріс кольорова. Причому не просто чорна, а ще й наполовину індуска. Це додатковий електоральний плюс серед відповідних спільнот.

А ще мою впевненість тішить динаміка: рейтинг Камали зростає дуже швидко. Ситуація в спірних штатах, що коливаються, стрімко змінюється. Там, де Трамп перемагав Байдена, Гарріс стрімко відіграє відставання і навіть виходить в деяких штатах вперед.

Найстрашніше для Трампа те, що він уже нічого не може зробити зі своєю виборчою кампанією, яка заточена під Байдена. Це - як інколи буває: їдеш в яму, розумієш це, але вже пізно гальмувати й маневрувати.

Український інтерес. Чи вирішить в разі перемоги всі наші проблеми Камала Гарріс? Ні, не вирішить. Вона американський політик, а не український. Але її перемога точно не послабить нашу підтримку. І ця впевненість неймовірно цінна зараз.

Мій прогноз – Трамп не просто програє, він програє розгромно і втратить всі спірні штати, а може, навіть якісь із республіканських.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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