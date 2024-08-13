"Якби я був президентом, війни не було б": Трамп про вторгнення РФ в Україну
Колишній президент Дональд Трамп під час інтерв'ю з Ілоном Маском заявив, що якби він був президентом США, то Росія б не вторглася в Україну
Про це Трамп заявив під час інтерв'ю у просторі на платформі Х.
Кандидат у президенти США кілька разів вказав, що він добре ладнав з російським диктатором Володимиром Путіним і багато разів застерігав його від повномасштабного вторгнення в Україну.
Втім, підстави для вторгнення Путіну дав Байден, почавши розмови про те, що Україна може стати членом НАТО. Такі слова чинного президента Трамп назвав "абсолютно дурними речами".
"Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом", - сказав Трамп.
Він додав, що якщо знову стане президентом, то прагнутиме розмови з Путіним.
- Єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон заявив, що через майбутнє інтерв'ю американського бізнесмена Ілона Маска з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом існує ризик поширення потенційно шкідливого контенту.
- Вночі 13 серпня Ілон Маск повідомив, що на соцмережу Х здійснили масштабну DDoS-атаку у момент, коли мала розпочатися його розмова з Трампом. Втім, невдовзі трансляцію вдалося відновити.
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