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"Ризики шкідливого контенту": ЄС звернувся до Маска через його майбутнє інтерв'ю з Трампом

Ольга Бабишена
13 серпня, 2024 вiвторок
02:38
Світ Ілон Маск

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон заявив, що через майбутнє інтерв'ю американського бізнесмена Ілона Маска з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом існує ризик поширення потенційно шкідливого контенту

Зміст

Лист до Маска Бретон поширив на своєму акаунті у соцмережі Х. 

Він нагадав власнику соцмережі, що той має юридичне зобов'язання забезпечити дотримання компанією X законодавства ЄС. 

"Це, зокрема, означає забезпечення, з одного боку, ефективного захисту свободи вираження поглядів та інформації, в тому числі свободи і плюралізму ЗМІ, а з іншого боку, вжиття всіх пропорційних та ефективних заходів для пом'якшення наслідків поширення шкідливого контенту у зв'язку з відповідними подіями, в тому числі прямими трансляціями, які, якщо їх не вжити, можуть підвищити профіль ризику Х і спричинити негативний вплив на громадянський дискурс та громадську безпеку", - йдеться у листі. 

За словами Бретона, ЄС відстежує потенційні ризики, пов'язані з поширенням контенту, який може підбурювати до насильства, ненависті та расизму, у зв'язку з великими політичними або суспільними подіями в усьому світі, включаючи дебати та інтерв'ю в контексті виборів.

Зазначимо, інтерв'ю Ілона Маска з Дональдом Трампом заплановане на орієнтовно 03:00 13 серпня. Воно транслюватиметься наживо у соцмережі Х. 

  • 12 серпня колишній президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Х свої перші за рік дописи, критикуючи чинну владу Сполучених Штатів. 
Теги:
ЄС
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
Ілон Маск
вибори у США
США
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