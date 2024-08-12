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"Вони хочуть змусити мене замовкнути": Трамп опублікував перші за рік пости в соцмережі Х

Марія Науменко
12 серпня, 2024 понедiлок
22:28
Світ Дональд Трамп

У понеділок, 12 серпня, колишній президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Х свої перші за рік дописи, критикуючи чинну владу Сполучених Штатів

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Про це стало відомо з його останніх дописів у соцмережі Х.

"Ви зараз живете краще, ніж коли я був президентом? Наша економіка зруйнована. Наші кордони стерті. Ми - нація в занепаді. Зробіть американську мрію знову доступною. Зробіть Америку знову безпечною. Зробіть Америку знову великою, - написав він в одному з дописів.

Крім того, Трамп опублікував передвиборчий ролик, у якому стверджував, що "вони хочуть змусити мене замовкнути, тому що я ніколи не дозволю їм змусити вас замовкнути", маючи на увазі чинну владу США.

Пізніше експрезидент США також оприлюднив анонс інтерв’ю з власником X Ілоном Маском, яке відбудеться у вівторок, 13 серпня, о 3:00 за Київським часом.

Теги:
вибори
політика
Президент США
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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