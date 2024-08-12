"Вони хочуть змусити мене замовкнути": Трамп опублікував перші за рік пости в соцмережі Х
У понеділок, 12 серпня, колишній президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Х свої перші за рік дописи, критикуючи чинну владу Сполучених Штатів
Про це стало відомо з його останніх дописів у соцмережі Х.
"Ви зараз живете краще, ніж коли я був президентом? Наша економіка зруйнована. Наші кордони стерті. Ми - нація в занепаді. Зробіть американську мрію знову доступною. Зробіть Америку знову безпечною. Зробіть Америку знову великою, - написав він в одному з дописів.
Крім того, Трамп опублікував передвиборчий ролик, у якому стверджував, що "вони хочуть змусити мене замовкнути, тому що я ніколи не дозволю їм змусити вас замовкнути", маючи на увазі чинну владу США.
Пізніше експрезидент США також оприлюднив анонс інтерв’ю з власником X Ілоном Маском, яке відбудеться у вівторок, 13 серпня, о 3:00 за Київським часом.
- 11 серпня стало відомо, що за результатами нового опитування The New York Times/Сієнського коледжу віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила колишнього президента Дональда Трампа в трьох ключових штатах: Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.
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