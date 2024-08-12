"Вони хочуть змусити мене замовкнути": Трамп опублікував перші за рік пости в соцмережі Х

Про це стало відомо з його останніх дописів у соцмережі Х.

"Ви зараз живете краще, ніж коли я був президентом? Наша економіка зруйнована. Наші кордони стерті. Ми - нація в занепаді. Зробіть американську мрію знову доступною. Зробіть Америку знову безпечною. Зробіть Америку знову великою, - написав він в одному з дописів.

Крім того, Трамп опублікував передвиборчий ролик, у якому стверджував, що "вони хочуть змусити мене замовкнути, тому що я ніколи не дозволю їм змусити вас замовкнути", маючи на увазі чинну владу США.

Пізніше експрезидент США також оприлюднив анонс інтерв’ю з власником X Ілоном Маском, яке відбудеться у вівторок, 13 серпня, о 3:00 за Київським часом.