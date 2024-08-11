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Головна Світ Гарріс випередила Трампа у трьох ключових штатах, - опитування NYT

Гарріс випередила Трампа у трьох ключових штатах, - опитування NYT

Марія Науменко
11 серпня, 2024 неділя
16:43
Світ Камала Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила колишнього президента Дональда Трампа в трьох ключових штатах: Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині

Зміст

Про це свідчать результати нового опитування The New York Times/Сієнського коледжу.

Опитування, проведене з 5 по 9 серпня серед потенційних виборців у Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині, показало, що Гарріс має перевагу над Трампом у всіх трьох штатах.

Згідно з результатами опитування, якби вибори відбулися сьогодні, 50% виборців віддали б свої голоси за Гарріс, тоді як 46% - за Трампа. Це свідчить про значне зростання популярності Гарріс порівняно з президентом Джо Байденом, який відмовився від участі у виборах на користь своєї віцепрезидентки.

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Навіть з урахуванням інших кандидатів, таких як Роберт Ф. Кеннеді-молодший, Гарріс залишається попереду в Мічигані (на 5%), Пенсильванії (на 2%) та Вісконсині (на 6%). Кеннеді-молодший, який останнім часом втрачає популярність, отримує в середньому лише 4-5% підтримки.

Опитування також показало, що Гарріс отримує перевагу завдяки зростанню своєї популярності серед виборців у всіх трьох штатах, тоді як підтримка Трампа практично не зросла.

Примітно, що 47% опитаних вважають, що Трамп запровадить зміни, які будуть "дуже поганими" або "дещо поганими" для країни, тоді як тільки 37% висловили таке ж ставлення до Гарріс.

Ці результати свідчать про те, що Гарріс має значну перевагу над Трампом у ключових штатах, які можуть визначити результат президентських виборів 2024 року.

  • 9 серпня у Reuters повідомили, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа з результатом 42% проти 37% в загальнонаціональному опитуванні щодо виборів у США.
Теги:
вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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